Украина получила первые 4 истребителя МИГ-29

Первые четыре истребителя МиГ-29 ВСУ получили от Словакии. Всего Словакия пообещала передать Украине 13 МиГ-29.

МиГ-29, Ярослав Надь / Википедия, Facebook Jaro Naď - minister obrany SR

Сегодня, 23 марта, Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики", - написал чиновник.

Надь отметил, что трансфер был осуществлен украинскими пилотами, ВВС Словакии обеспечивали безопасность.

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"Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но по оперативным причинам мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что словацкое правительство будет и дальше помогать Украине спасать человеческие жизни.

"Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины", - написал глава Минобороны.

Всего Словакия пообещала передать Украине 13 МиГ-29.

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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