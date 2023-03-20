Военный эксперт объяснил, как модифицированные МиГ-29 от Запада помогут ВСУ

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему передача Украине модифицированных истребителей МиГ-29 важна и как это поможет ВСУ.

Владислав Селезнев / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com/



Предоставление Украине западными союзниками ВСУ модифицированных советских самолетов МиГ-29 крайне важно, поскольку украинские летчики работают над защитой украинского неба. Об этом заявил объяснил известный военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Чем является нынешняя война России против Украины? Во-первых, она самая масштабная на европейском континенте со времен окончания Второй мировой. Во-вторых, она является фактически войной артиллерии. Мы видим, насколько активно россияне используют артиллерийскую компоненту. Насколько украинские Силы обороны, по мере сил и возможностей, используют и реактивные системы залпового огня, в том числе и класса HIMARS, и их аналоги, ствольную артиллерию, в том числе и ту, которую мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества с нашими западными партнерами. То есть нынешняя война – это война артиллерии", – сказал он.

Как говорит Селезнев, авиация в нынешней войне обычно действует исключительно на второстепенных ролях и выполняет вспомогательную функцию. Однако она, считает эксперт, боевые самолеты в значительной мерее усиливают боевые возможности украинской армии.

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Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Фактор передачи Украине именно МиГ-29, которые прошли апгрейд, а значит, их авионика и их оборудование позволяет синхронизировать этот вид самолета с западными ракетами и бомбами, безусловно, очень важен. Потому что многие современные системы вооружения эти самолеты могут использовать, в том числе и "умные" бомбы класса GLSDB, способные поражать вражеские объекты на расстоянии 120 и 150 км. Ракеты класса Harm, которые могут уничтожать вражеские объекты противовоздушной обороны", – добавил Селезнев.

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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