УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Дуда сделал важнейшее заявление про передачу МиГ-29 Украине

8 марта 2023, 21:42
Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами.
Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Анджей Дуда, Владимир Зеленский / Офис президента, Википедия

Президента Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", - сказал Дуда, передает CNN.

Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

видео дня

"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

Читайте также:

война в Украине МиГ-29 Польша Анджей Дуда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:42

Дуда сделал важнейшее заявление про передачу МиГ-29 Украине

21:37

Заставили копать себе могилу: активист заметил жуткую деталь расстрела украинского военногоВидео

21:15

Зимнее наступление оккупантов обернулось для РФ провалом - ГиркинВидео

20:55

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

20:44

Станет роскошью: сладкую воду "приравняют" к алкоголю в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:20

В Черкасской области подростки поиздевались над могилой погибшего защитника УкраиныВидео

20:00

Когда садить помидоры на рассаду в марте: само удачное время для посадки

19:52

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

19:48

"РФ к этому готовится": Жданов назвал два региона, где будут контрнаступать ВСУВидео

Реклама
19:20

Почему российская армия деградируетмнение

19:18

Нашлась пропажа: стало известно, где находится молчунья Maruv

19:17

Есть на это два года: в Польше требуют, чтобы украинцы вернули "необоснованные" соцвыплатыВидео

18:29

"Мама, я никогда не сдамся в плен": появились важные подробности расстрела украинского военногоВидео

18:25

Слишком глубокие поцелуи: Мадонна подтвердила роман с молодым боксером

18:11

"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

18:06

В ЕС отменили часть санкции против Пригожина: названа причинаВидео

17:57

Владимир Остапчук подарил молодой "жене" кольцо от Cartier за 78 тысяч

17:45

"Всех в военкомат, понятно": в России буйный психолог призвал женщин отправлять мужчин на войнуВидео

17:32

На сцене дочери Кошевого и Ткача и пародия на Шольца: какими будут новые концерты Вечернего Квартала

17:01

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

Реклама
16:58

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

16:48

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

16:38

Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникойВидео

16:31

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

16:30

Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в ТбилисиЭксклюзив

16:13

Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - СтолтенбергВидео

16:11

"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиянВидео

15:55

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погодыВидео

15:49

"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянокВидео

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:18

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минутыВидео

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

13:59

"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

13:50

Гороскоп на завтра 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

13:42

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The EconomistВидео

Реклама
13:36

"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в ПарижеВидео

13:01

Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питаниеВидео

12:35

РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky NewsВидео

12:31

Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

12:29

В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИВидео

12:02

Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

11:59

Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The TelegraphВидео

11:48

Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

11:42

"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить КиевВидео

10:59

София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять