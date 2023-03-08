Дуда сделал важнейшее заявление про передачу МиГ-29 Украине

Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами.

Анджей Дуда, Владимир Зеленский / Офис президента, Википедия

Президента Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", - сказал Дуда, передает CNN.

Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

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"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

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