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Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The Guardian

14 марта 2023, 14:37
Украина собрала досье на подозреваемых в военных преступлениях 600 российских военных командиров. Среди них - диктатор Путин и министр обороны Шойгу.
Русская армия, Буча
В украинской прокуратуре идет сбор доказательств военных преступлений оккупантов / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украина собрала более шести сотен досье, в которых фигурируют более шестисот россиян, в первую очередь – офицеров, которые подозреваются в военных преступлениях во время развязанной РФ полномасштабной войны. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"Мы начали наносить на карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем ее обновлять неделя за неделей", — рассказал руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.

Также сообщается, что следователи украинской прокуратуры отслеживают доказательства военных преступлений, которые совершили россияне, а также собирают подробные данные о всем военном командовании в армии страны-агрессора. Венец всего процесса − схема с именами и фото расположена на большой доске, высота которой 1,5 метра, ширина - 4 метра. На ней - подозреваемые: от сотен российских солдат до министра обороны Сергея Шойгу и русского диктатора Владимира Путина.

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Среди прочих подозреваемых — генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший трехмесячной осадой Мариуполя, где, по данным украинских властей, русские оккупанты убили не менее 22 тысяч человек. А несколько лет назад Мизинцев осуществлял похожие преступления в городе Алеппо (Сирия), который превратился в руины после российских бомбардировок.

Также у украинских прокуроров есть досье на командира 64-й отдельной мотострелковой бригады армии оккупантов Азатбека Омурбекова. Именно его солдаты совершали зверства в городе Буча (Киевская область), убивая и насилуя мирных жителей.

Ответственным за бомбардировку Харьковской области кассетными боеприпасами в прокуратуре считают генерал-полковника Александра Журавлева. А причастным к удару по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, в результате которого погибли 44 человека, считают полковника Олега Тимошина.

Трибунал над Путиным за нападение на Украину

Европейский парламент 19 января проголосовал за резолюцию с призывом немедленно создать трибунал по расследованию преступлений страны-агрессора России и ее пособника Беларуси против Украины.

Евродепутаты призвали начать расследование не только против главы Кремля Владимира Путина, но и председателя Беларуси Александра Лукашенко.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду сказал, что создание трибунала над Путиным и Лукашенко зависит от политической воли руководителей стран Европы.

По мнению дипломата, в случае запуска трибунала двум диктаторам придется далеко бежать или исчезнуть.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

Война России против Украины:

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