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Международный трибунал для России может появиться к лету - Нуланд

27 января 2023, 08:38
Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что механизм уже разрабатывается.
Путин, Россия
Путин, Россия / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Международный трибунал, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной – рассматриваются разные модели механизма, пишет Голос Америки.

"Я хотела бы, чтобы мы пришли к годовщине (вторжения, - ред) - примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Франции уже запустили процесс, который предусматривает открытие спецтрибунала для российских оккупантов. Предполагается, что они будут заниматься преступлениями, которые совершили российские агрессоры в Украине.

Напомним, ранее российский оппозиционер, екс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков отмечал, что над российским диктатором Владимиром Путиным нужно провести трибунал и как можно скорее. Однако сейчас это невозможно сделать.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Гаагский трибунал
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