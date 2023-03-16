Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Анджей Дуда и истребитель МиГ-29 / коллаж фото УНИАН

О передаче истребителей Украине польский лидер Анджей Дуда сказал во время пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом в четверг, 16 марта, сообщает издание Rzeczpospolita.

По словам Дуды, такое решение приняли на уровне государственных органов.

Как говорит польский лидер, в запасе у Варшавы "десяток этих МиГов" — их получили еще в начале 1990-х от армии Германской демократической республики.

видео дня

О том, сколько именно Польша планирует передать ВСУ таких истребителей, президент страны не стал говорить.

"Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем к концу года. А потом эскадрильи самолетов F-35", – заявил Дуда.

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать такие новости: