Британия не даст Украине истребители Typhoon: Лондон призвал ждать окончания войны с Россией

Украина очень конкретно ставит вопрос о предоставлении боевой авиации, но быстрых поставок истребителей не будет даже через 6 месяцев, сказал Бен Уоллес.

Британия не даст Украине истребители Eurofighter Typhoon до окончания войны с Россией - британский глава Минобороны / Википедия

Передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких промедлений не будет. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

В интервью Spiegel он рассказал о том, что поставок истребителей Украине в скором времени не будет. Киев может получить боевую авиацию от Лондона только в среднесрочной перспективе.

"Киев очень конкретно спрашивает о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, вскоре, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, встанет в среднесрочной перспективе", - сказал Уоллес.

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По его словам, чтобы научиться управлять передовыми истребителями, понадобится много усилий и несколько лет.

"Для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложны", - полагает министр.

Также он уточнил, что Украина сможет получить современные истребители типа Typhoon только после завершения войны с Россией.

"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину. Особенно такие современные самолеты, как Eurofighter, который мы в Большой Британии называем Typhoon. Они будут поставляться в Украину только после войны", - пообещал глава британского Минобороны.

При этом Лондон, если все-таки примет политическое решение, без промедлений поставит Украине истребители.

"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это потребуется... Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения", - подчеркнул Бен Уоллес.

Истребители для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне заявил, что допускает возможности передачи Лондоном истребителей Киеву. Кроме того, по его словам, британцы намерены начать обучение украинских летчиков управлять боевой авиацией стандартов НАТО.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Британия в ближайшее время не собирается поставлять Украине истребители. По его словам, если Лондон передаст свою авиацию Киеву, придется отправить в Украину 200 военнослужащих британских Военно-воздушных сил.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин пока не готов обсуждать вопрос поставок Украине истребителей. По словам министра, сначала нужно решить вопросы с бронетанковыми подразделениями.

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