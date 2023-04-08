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РФ готовится бить сверхмощными авиабомбами: в ВСУ объяснили важность поставок F-16

Алексей Тесля
8 апреля 2023, 16:37 обновлено 8 апреля, 16:50
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Истребители F-16 позволят ВСУ завоевать господство в воздухе, подчеркнул Николай Олещук.
F-16
В ВСУ заявили о необходимости поставок истребителей F-16 / УНИАН, Скриншот

Истребители F-16 позволят украинским пилотам завоевать господство в воздушном пространстве, значительно ослабив врага и спасая многие жизни, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Современные истребители могут лучше защищать тыловые регионы от вражеских воздушных атак, написал в своем Telegram-канале.

"В среднем наша ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% все-таки долетают к своим целям! Погибают мирные жители, разрушается инфраструктура. F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам", — подчеркнул он.

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Кроме того, командующий отметил, что российская авиация "преобладает украинскую в разы по количеству, а главное - у оккупантов технологическое преимущество".

"В Воздушных силах недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов. F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая много жизней каждый день", — написал он.

Противодействие применению врагом управляемых авиабомб

"Все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению УАБов массой 1500 кг! Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях", — отметил Олещук.

По его словам, F-16 имеют в своем вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км.

"Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от наших границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и других вооружений воздушного базирования", — пояснил Олещук.

Кроме того, он отметил, широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях.

"Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задания сможет выполнить F-16!", — подчеркнул командующий.

Олещук также отметил, что Черное море находится под контролем российского флота.

"F-16 имеют вооруженные мощные противокорабельные ракеты, которые легко смогут загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров", — написал командующий.

Также, по его словам, имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов "превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные, что влечет непоправимые потери лучших сыновей Украины".

"Только современные технологии сделают их работу эффективной и безопасной. Наши летчики подготовлены и мотивированы учиться. И их достаточно, чтобы одновременно и воевать, и учиться. Наши летчики мечтают об F-16, они достойны летать на лучших самолетах!", — подчеркнул Олещук.

Необходимость обновления авиапарка ВСУ

Он добавил, что Украина использует самолеты 40-летней давности.

"Некоторые самолеты вдвое старше своих пилотов! Поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее. Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их тоже нет. Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно", — подчеркнул командующий.

Он подчеркнул, что нельзя ждать, пока вся авиация полностью остановится.

"Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности выполнения текущих боевых заданий истребительной авиацией. Однако для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты", — написал Олещук.

Кроме того, он отметил, что запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для существующего авиапарка постоянно уменьшаются.

"Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных летчиков в определенный момент наша авиация останется без средств поражения. Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход!", – пояснил командующий Воздушными силами.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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