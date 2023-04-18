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"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - Маломуж

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2023, 14:44 обновлено 18 апреля, 15:03
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Захват Бахмута - основная цель для российских оккупантов. Однако враг готовится к контрнаступлению ВСУ и проводит "эвакуацию" на оккупированных территориях.
Маломуж, Путин, российские оккупанты
Российские оккупанты провалили 16 срок захвата Донбасса / коллаж фото Главред, скриншот из видео, Минобороны РФ

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на Донбассе. Однако им так и не удалось добиться того "успеха", которого ожидает российский диктатор Владимир Путин. Армия страны-агрессора провалила уже 16 конкретных сроков захвата Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире FREEDOM заявил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Путин отдавал распоряжения Шойгу, Герасимову, Пригожину. Все эти сроки провалены. Россия все-таки пыталась и продолжает пытаться выполнить эту задачу, но уже не имея стратегических сил и средств. Самое главное, что они выдохлись стратегически. Мы подорвали оборонительную мощь российской армии, особенно профессиональную часть и наемников, которые были боеспособными, которые могли вести активные боевые действия в любых точках мира, даже в Сирии они активно использовали ВДВ, десантно-штурмовые войска и морскую пехоту. В Украине они провалились", - сказал Маломуж.

Сейчас главной целью РФ остается захват Бахмута Донецкой области. Именно туда было переброшено подавляющее количество оккупантов и военной техники.

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"Они еще пытаются подтянуть несколько боеспособных частей, например, дивизию ВДВ, чтобы все-таки захватить Бахмут, возможно, продвинуться в направлении Авдеевки, Марьинки, Лимана, более упорно держать направление Сватово-Кременная ... Все, что они могли сюда бросить, они уже бросили. Уничтожение ежедневно от 500 до 1100 человек — это фактически обесценивание всех сил РФ не только на этом направлении, а в целом тех сил, которые они бросают на войну в Украине ... Есть локальные задачи, которые они все же пытаются выполнить — это захватить Бахмут, Авдеевку, возможно еще несколько населенных пунктов", - добавил генерал.

Он отметил, что несмотря на потенциальные перспективы, которые есть у Украины, ВСУ сейчас вряд ли начнут контрнаступление. Оккупанты боятся украинского контрнаступления и уже проводят так называемую "эвакуацию" представителей спецслужб и гражданского населения, которые проводили репрессивные действия на оккупированных территориях.

Маломуж заявил, что даже сам Путин уже теряет свое лицо благодаря провалу российской армии.

"А российские военные здесь уже не понимают, какая у них будет перспектива на фронте. Скорее всего, они думают, что будут уничтожены. Не только бойцы, но и командиры уже понимают, что выиграть что-то невозможно ... Он (Путин - Главред) и его команда уже много раз заявляли, что Донецкая область уже практически оккупирована, Бахмут давно захвачен. Этого нет на самом деле", - сказал Маломуж.

Генерал добавил, что диктатор продолжает свои попытки "одержать победу". Он дает новые распоряжения командующим, угрожает им увольнением, бросает на фронт новые резервы, но ничего не получается.

"От некоторых ситуаций он в состоянии прострации — не понимает, как это может быть. Все силы задействованы, все средства, используется тактика нанесения ударов авиацией, они уничтожают все, что живет. Но наши бойцы и командиры стоят. Более того - они проводят и контрудары, контратаки и далее, что самое главное, уничтожают все силы и средства, не только живую силу, но и огневые средства, склады, боеприпасы, то есть те резервы, которые они еще могут задействовать для наступательных операций. Этот этап, я считаю, они проиграли", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ.

По словам Данилова, все решится в последний момент. Украина располагает несколькими сценариями проведения военной операции.

В Bloomberg опубликовали материал, в котором предполагается, что ВСУ пойдут в контрнаступление в мае, причем сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы поставить под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым.

В Институте изучения войны полагают, что Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, в Бахмут перебросили воздушно-десантные войска для того, чтобы попытаться сдержать возможную контратаку украинских сил.

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