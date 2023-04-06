У Путина из-за провалов на Донбассе уволили топ-генерала войск РФ – разведка Британии

Северная группа войск оккупантов России под командованием Рустама Мурадова понесла тяжелые потери в попытке захватить Угледар Донецкой области.

Мурадов провалил планы оккупантов по захвату Угледара - Минобороны Британии / Коллаж Википедия, соцсети

Министерство обороны страны-агрессора России, вероятно, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой оккупационных войск на территории Украины. Причина отставки – провалы врага в попытке захватить Донбасс. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что Минобороны могло отправить в отставку командующего Восточной группировкой оккупационных войск в Украине Рустама Мударова.

"Он является самым высоким российским военным, уволенным в 2023 году. Впрочем, вероятно, их будет еще больше. Ведь Россия и дальше не будет достигать своих целей на Донбассе", - отметили в разведке.

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Также британские разведчики напомнили, что под руководством Мурадова оккупанты в течение последних месяцев понесли тяжелые потери. Атаки российских подразделений были плохо организованы, оккупанты провалили планы по захвату Угледара Донецкой области. Операции вызвали острую критику среди российских комментаторов и общественности.

Примечательно, что Мурадова поставили руководить Северной группой оккупантов после его провальной попытки атаки Киева с северо-запада при начале полномасштабного военного вторжения в Украину.

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ВСУ разбили оккупантов РФ под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля сообщил, что оккупанты РФ пытались штурмовать город. Захватчики били из артиллерии, градов и авиации. Тогда им удалось продвинуться в поселки вблизи города. Российские войска пытались организовать окружение Угледара.

Позже Силы специальных операций и 72-я Отдельная механизированная бригада ВСУ устроили оккупантам засаду в российском тылу на Угледарском направлении. В нее попали морпехи 155-й бригады из Владивостока.

"Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", - сообщили военные.

СМИ в России написали, что российских оккупантов под Угледаром и Авдеевкой Донецкой области разгромили после того, как Герасимов стал командующим российскими войсками на войне против Украины. Было указано, что по итогам только одного боевого столкновения под Угледаром вражеские силы потеряли 30 единиц боевой техники, а под Авдеевкой были ликвидированы 2 пехотные группы штурмовиков РФ.

Война России против Украины: