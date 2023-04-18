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"Где они в Подмосковье "ЛНР" нашли?": в Сети не поверили в визит Путина на оккупированные территории

Анна Ярославская
18 апреля 2023, 09:48 обновлено 18 апреля, 10:08
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18 апреля пропагандистские СМИ РФ заявили, что российский диктатор Путин якобы посетил Херсонское направление и самопровозглашенную "ЛНР".
Путин якобы посетил Херсонскую область и
Путин якобы посетил Херсонскую область и "ЛНР" / скриншот

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео якобы посещения кремлевским диктатором Владимиром Путиным оккупированных территорий Херсонской и Луганской областей Украины. В Сети усомнились, что съемки проводились на самом деле на Херсонщине и в "ЛНР", а также в том, что человек на видео - это действительно президент страны-агрессора РФ, а не один из его двойников.

Свои комментарии пользователи опубликовали в Telegram-каналах:

"Всех стащил в Останкино";

видео дня

"Съёмки из бункера?";

"Где Хаймерсы?";

"Какой путин? Банкетный или Оригинальный?";

"Копия путина подарила копию иконы";

"Рейтинги так сильно упали, что пришлось вылезти из бункера?";

скриншот

"Где они в Подмосковье ЛНР нашли?";

"Икона Vs Himars, сезон 2, первая серия".

Тем временем Telegram-канал СВР также утверждает, что на оккупированные территории приехал не Путин, а "человек, похожий на президента России".

"Недавние посещения двойником Крыма и Мариуполя так понравились Путину и окружению, что было решено продолжить подобные мероприятия. В этот раз дублер прилетел, точно как в детской песне, как волшебник в голубом вертолете, посетил штаб группировки войск на Херсонском направлении и даже принял доклады от генералов", - говорится в сообщении.

По данным канала, в Кремле пытаются убедить россиян, что "Путин под пулями посещает передовую и личной храбростью поднимает боевой дух солдат и опальных генералов перед предстоящим контрнаступлением украинских войск".

"То, что это не работает как задумано, никто президенту не говорит. Цирк, да и только", - резюмировали на канале.

"Визит" Путина в "ЛНР" и на Херсонщину

Утром во вторник, 18 апреля, пропагандистские СМИ РФ заявили, что российский диктатор Путин якобы появился на Херсонском направлении, куда прибыл, чтобы поздравить офицеров оккупационной армии с Пасхой.

При этом во время посещения он якобы подарил им икону и попросил предоставить доклад об "оперативной обстановке".

Путин подарил икону оккупантам
Путин подарил икону оккупантам / скриншот

Также пропагандисты сообщают, что глава Кремля после оккупированной Херсонской области отправился в так называемую "ЛНР".

Визит Путина в Мариуполь и Крым

В ночь на 19 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь Донецкой области, а днем 18 марта он был в аннексированном Крыму.

Telegram-канал Генерал СВР утверждает, что информация ресурсов Кремля о том, что Владимир Путин посетил Крым и Мариуполь не соответствует действительности.

"Президент находился в это время за многие сотни километров, в тепле и полной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у хозяина Кремля несколько.

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