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"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в Бахмуте

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2023, 17:49 обновлено 19 апреля, 17:54
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Украинские военные сдерживают вражеский натиск и наносят оккупантам существенные потери.
'Враг концентрирует наибольшее количество сил': Сырский рассказал о динамичных боях в Бахмуте
В Бахмуте продолжаются динамичные бои / Коллаж фото 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, t.me/osirskiy

Российские оккупанты продолжают свои попытки захватить Бахмут Донецкой области. Туда они бросили все основные усилия. Сейчас Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль", - написал Сырский.

Он отметил, что украинские военные сдерживают вражеский натиск. В Бахмуте продолжаются динамичные бои.

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Бойцы ВСУ наносят оккупантам существенные потери.

"Прошлой ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA. Бахмут стоит",-добавил генерал-полковник.

Бои за Бахмут

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что оккупационные войска России увеличили интенсивность обстрелов Бахмута. Враг активно применяет артиллерию и авиацию. Оккупанты уничтожают здания и сооружения в городе.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. По словам Сырского, войска РФ пытаются оккупировать Бахмут любой ценой.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что оккупанты России могут оставить Бахмутское направление. Как полагает полковник запаса ВСУ, захватчики могут посчитать бесперспективными атаки в направлении Бахмута.

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