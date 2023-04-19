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Армия будет держать Бахмут, чтобы не допустить движения войск России в другие города – ВСУ

Андрей Ганчук
19 апреля 2023, 09:52 обновлено 19 апреля, 09:53
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Силы обороны Украины ликвидируют значительные силы российских оккупантов в Бахмуте, враг применяет тактику атак малыми группами, сказал Дмитрий Заворотнюк.
ВСУ, Бахмут
ВСУ бьют войска России в Бахмуте, которые атакуют малыми группами по 5-6 человек - полковник Заворотнюк / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, Соцсети

Вооруженные силы Украины будут держать Бахмут Донецкой области, поскольку там украинские войска удерживают оккупационную армию страны-агрессора России от продвижения в другие города. На Бахмутском направлении уничтожаются значительные силы врага. Россияне в ходе боевых действий используют тактику атак малыми группами. Об этом заявил командир Отдельной бригады сил территориальной обороны, полковник Дмитрий Заворотнюк.

Как сообщает Military Media Center, он рассказал о том, что силам обороны Украины следует удерживать Бахмут, чтобы не дать оккупантам прорваться на другие направления.

"Бахмут нужно держать! Там мы сдерживаем и перемалываем значительные силы российских захватчиков, которые в случае нашего отступления будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города", - отметил Заворотнюк.

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Военный объяснил, что бои в Бахмуте отличаются от противостояний на других участках фронта. Оккупанты в городе атакуют, в основном, малыми группами численностью 5-6 человек, которые под прикрытием вражеской артиллерии пытаются проникнуть в боевые порядки украинских войск с целью вступить в контактные стрелковые бои.

"Мы отвечаем тем же и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава. Я горжусь, что с этим у нас в бригаде все в порядке, ведь все понимают, что врага нужно остановить и уничтожить", - подчеркнул Дмитрий Заворотнюк.

Бои за Бахмут

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что оккупационные войска России увеличили интенсивность обстрелов Бахмута. Враг активно применяет артиллерию и авиацию. Оккупанты уничтожают здания и сооружения в городе.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. По словам Сырского, войска РФ пытаются оккупировать Бахмут любой ценой.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что оккупанты России могут оставить Бахмутское направление.

Как полагает полковник запаса ВСУ, захватчики могут посчитать бесперспективными атаки в направлении Бахмута.

Смотрите видео ТСН - как сейчас выглядит Бахмут

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