Бои продолжаются, ситуация контролируемая: Сырский рассказал, что происходит в Бахмуте

Эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. Там враг сосредотачивает наибольшие усилия и не оставляет попыток взять город любой ценой.

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Бои за Бахмут продолжаются, заявил Александр Сырский / Фото t.me/osirskiy

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области в настоящее время контролируемая, хотя враг превращает город в руины.

По словам генерала, российские оккупанты ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве из них – враждебные действия безуспешны.

"Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и наносить значительные потери", - написал Сырский в Telegram.

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Отмечается, что наКупянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню украинской артиллерии подразделения противника обратились в бегство и не успели перейти в атаку. На Лиманском направлении действия врага были также безуспешны.

"Однако эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие усилия и не оставляет попыток взять город под контроль любой ценой. Враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины. Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируемая", - резюмировал Сырский.

Бои за Бахмут

17 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска увеличили интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов на Бахмутском направлении. По ее словам, "враг просто равняет здания и сооружения города Бахмут с землей".

Ранее генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

По данным Института изучения войны, боевиков ЧВК "Вагнера" усиливают современными средствами для захвата города Бахмут в Донецкой области.

В сводке британского Минобороны 11 апреля говорилось о том, что воздушно-десантным войскам России передали термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А. Это может свидетельствовать о будущем росте роли ВДВ в наступательных операциях в Украине.

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