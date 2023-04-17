Наемникам отправляют современное вооружение: РФ усиливает ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута – ISW

Минобороны страны-агрессора стремится теснее сотрудничать с группой "Вагнера", несмотря на напряженность в отношениях с главарем ЧВК Евгением Пригожиным.

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Силы "Вагнера" используют танки Т-90 в Бахмуте / Фото Коммерсантъ, Википедия

Боевиков ЧВК "Вагнера" усиливают современными средствами для захвата города Бахмут в Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что Министерство обороны России стремится теснее сотрудничать с группой "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между главарем ЧВК Евгением Пригожиным и руководством Минобороны.

Кроме того, отмечают эксперты, Пригожин также уменьшил свои откровенные нападки на Министерство обороны в последние дни.

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Также российские военные блогеры сообщают, что силы "Вагнера" используют танки Т-90 в Бахмуте, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило ЧВК более современные средства для захвата города.

Аналитики также указывают на то, что российское военное командование все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска России.

При этом, по мнению экспертов, маловероятно, что Теплинскому удастся восстановить прежний статус ВДВ как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине.

"Масштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас доукомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно, будут иметь долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, и замена одного командира вряд ли сможет решить проблему", - говорится в отчете.

Эксперты предполагают, что ЧВК "Вагнера", возможно, пытается заставить мобилизованных российских военнослужащих подписать контракты с "Вагнером". Таким образом, у Пригожина пытаются компенсировать потери в Украине.

В качестве примера аналитики приводят тот факт, что мобилизованные военнослужащие из Московской и Ивановской областей РФ в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, утверждают, что группа "Вагнер" заставила 170 мобилизованных подписать контракты с ней.

Ранее же российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области исчезли 7 апреля после того, как отказались подписать контракты с "Вагнером".

Отметим, по данным Минобороны Великобритании, командующий воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский, которого в январе 2023 года с этой должности уволил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, вероятно, вернулся к участию в войне против Украины.

Как сообщал Главред, в сводке британского Минобороны 11 апреля говорилось о том, что воздушно-десантным войскам России передали термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А. Это может свидетельствовать о будущем росте роли ВДВ в наступательных операциях в Украине.

Ситуация в Бахмуте

9 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Россия начала перебрасывать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 10 апреля рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что российские захватчики начали понимать реальную опасность, а потому готовятся бежать из Бахмута. Об этом свидетельствует заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в панике известил, что для будущего контрнаступления Украина собрала до 400 тысяч человек личного состава.

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