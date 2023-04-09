Россия потеряла огромное количество своих элитный подразделений: в ВСУ назвали горячее направление

Как говорит спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

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Война в Украине, Сергей Череватый / 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Россия начала бросать элитные подразделения своей армии, в том числе десантников в Бахмут.

Как говорит спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

"То, что там появились десантники, это не усиление. "Вагнер" получает очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии - десантников и мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении", - отметил Череватый в эфире телемарафона.

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Череватый добавил, что российские подразделения десантников, которых отправляют в Бахмут, уже также понесли потери. Они были доукомплектованы мобилизованными.

По словам спикера, убитыми россияне теряют в Бахмуте ежесуточно около сотни человек. Кроме того, ранены и тяжелоранены.

"У них очень тяжелые потери, особенно сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Это самая агрессивная группировка, "Вагнера" именно, проявлявшая наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, они его потенциал теряют", - подчеркнул Череватый.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

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