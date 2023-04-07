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"Они выдавливают нас": оккупанты, вероятно, захватили западный берег Бахмута - Жданов

Ангелина Подвысоцкая
7 апреля 2023, 22:27 обновлено 7 апреля, 23:01
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Российские оккупанты продвигаются к западной окраине Бахмута, также под их контролем находится центр города, говорит эксперт.
Олег Жданов, украинские военные
Россияне захватили западный берег Бахмута / Коллаж фото Главред, 36 ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Бахмут. По всей вероятности им удалось захватить западный берег города. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

Он также утверждает, что оккупанты перехватили инициативу и постоянно штурмуют позиции ВСУ. Под контролем россиян находится и центр Бахмута, говорит Жданов.

"Мы постепенно отходим за счет не столько боевых действий, сколько за счет того, что они просто человеческой толпой выдавливают нас. Сейчас жестокие бои уже идут на западной части за центром. Центр перешел под контроль, к сожалению, русских войск. Основное направление их штурмовых действий – в направлении железнодорожной станции. Но мы очень хорошо держим там фланги, любые попытки наступать на флангах, чтобы перерезать трассу или с севера продвинуться в сторону оцепления, мы блокируем, отбиваем и надежно держим оборону", — сказал Жданов.

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В городе продолжаются упорные бои, но враг продвигается к западной окраине.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заговорил о вероятности выхода украинских военных из Бахмута. Он отметил, что такое решение будет принято, если ситуация в городе будет ухудшаться, а также будет существовать угроза потери личного состава.

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