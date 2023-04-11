Десантников РФ вероятно кинут в наступление, им передали Солнцепек - разведка Британии

ТОС-1А обычно используются специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты и ранее официально не были связаны с десантниками.

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ВДВ РФ передают системы ТОС-1А Солнцепек / Фото t.me/zvdvru, Википедия

Российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам России. Это может свидетельствовать о будущем росте роли ВДВ в наступательных операциях в Украине, говорится в свежем отчете британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны страны.

Отмечается, что высокоразрушительные ТОС-1А обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не были связаны с десантниками.

"Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны", – говорится в сообщении.

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Что такое ТОС Тяжёлая огнемётная система (ТОС) — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, пишет Википедия.

Уничтожение происходит путём воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях. Существуют разные модификации ТОС: ТОС-1 "Буратино";

ТОС-1А "Солнцепёк";

ТОС-2 "Тосочка". ТОС-1 "Буратино" разрабатывалась в период с 1971 по 1979 год. Комплекс включал в себя боевую машину — пусковую установку (БМ) с пакетом из 30 направляющих на шасси Т-72 и транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) на шасси КрАЗ-255Б. ТОС-1А "Солнцепёк" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72 (в базовой модификации она размещалась на шасси грузового автомобиля КрАЗ. Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. ТОС-2 "Тосочка" впервые продемонстрирована в рамках учений "Кавказ-2020". Выполнена на колёсном шасси Урал-63706, может развивать более высокую скорость, чем прошлые версии на гусеничном ходу. Возможна дальность стрельбы - до 120 км.

Бои за Бахмут

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российская оккупационная армия бросила все свои усилия на взятие Бахмута. У захватчиков есть ориентировочно неделя, а потом они надеются, что наступит "пасхальное перемирие".

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции и пытаются захватить Бахмут. Украинская армия может выйти из города, если ситуация там станет еще хуже.

Тем временем в Минобороны США заявили, что военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны.

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