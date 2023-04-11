Десантников РФ вероятно кинут в наступление, им передали Солнцепек - разведка Британии

Российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам России. Это может свидетельствовать о будущем росте роли ВДВ в наступательных операциях в Украине, говорится в свежем отчете британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны страны.
Отмечается, что высокоразрушительные ТОС-1А обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не были связаны с десантниками.
"Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны", – говорится в сообщении.
Что такое ТОС
Тяжёлая огнемётная система (ТОС) — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, пишет Википедия.
Уничтожение происходит путём воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
Существуют разные модификации ТОС:
- ТОС-1 "Буратино";
- ТОС-1А "Солнцепёк";
- ТОС-2 "Тосочка".
ТОС-1 "Буратино" разрабатывалась в период с 1971 по 1979 год. Комплекс включал в себя боевую машину — пусковую установку (БМ) с пакетом из 30 направляющих на шасси Т-72 и транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) на шасси КрАЗ-255Б.
ТОС-1А "Солнцепёк" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72 (в базовой модификации она размещалась на шасси грузового автомобиля КрАЗ. Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24.
ТОС-2 "Тосочка" впервые продемонстрирована в рамках учений "Кавказ-2020". Выполнена на колёсном шасси Урал-63706, может развивать более высокую скорость, чем прошлые версии на гусеничном ходу. Возможна дальность стрельбы - до 120 км.
Бои за Бахмут
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.
Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российская оккупационная армия бросила все свои усилия на взятие Бахмута. У захватчиков есть ориентировочно неделя, а потом они надеются, что наступит "пасхальное перемирие".
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции и пытаются захватить Бахмут. Украинская армия может выйти из города, если ситуация там станет еще хуже.
Тем временем в Минобороны США заявили, что военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны.
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