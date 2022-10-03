Мощная ТОС Солнцепек войск РФ попала в руки ВСУ и поможет бить оккупантов на поле боя

ТОС Солнцепек находится на вооружении армии России / Википедия

В ходе боев с войсками России бойцы Вооруженных сил Украины обзавелись новым трофеем – тяжелой огнеметной системы Солнцепек, которую расхваливают оккупанты. Техника практически готова к боевому применению.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинские войска во время боев с российскими оккупационными подразделениями на одном из направлений получили новый трофей – ТОС Солнцепек.

Тяжелая техника калибром 220 мм поможет силам обороны Украины в борьбе с войсками РФ.

Система практически готова к боевому применению.

"А это уже действительно шикарный "подгон". Исправный, полностью рабочий и заряженный ТОС "Солнцепек". Разве только баки сухие, но разве это проблема для наших казаков? Заправим его слезами кацапов и вперед", - подчеркнули в СтратКоме.

Справка

ТОС Солнцепек

Тяжелая огнеметная система Солнцепек – советская и российская система вооружения, которая предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений противника объемным взрывом. Также она может использоваться для уничтожения живой силы противника, находящейся на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Уничтожение происходит за счет поля высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточным давлением, которое появляется во время массированного применения неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

В Минобороны РФ заявляли об "охоте ВСУ на Солнцепек"

В июле в министерстве обороны страны-агрессора говорили, что украинские войска якобы охотятся на систему Солнцепек из-за ее эффективности.

Представитель ведомства утверждал, что в ТОС используются термобарические реактивные снаряды. После ударов появляется огненный шар температурой около 3 тысяч градусов Цельсия, от которого, как говорили в ведомстве, нельзя укрыться в блиндажах.

В России также говорили, что в мире ТОС Солнцепек "аналогов нет".

У системы есть и недостатки. У нее крупные габариты и слабое бронирование. Машина уязвима для ударов из ПТРК и гранатометов. Поражение системы противником представляет опасность для своих войск.

Также комплекс эффективен, скорее, в локальных конфликтах и контртеррористических операциях. На полях больших сражений Солнцепек проигрывает реактивным система залпового огня в дальности и эффективности (дальность Солнцепека – до 10 км, это оружие ближнего боя).

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