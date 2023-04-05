США понимают стратегию ВСУ в Бахмуте, Украина способна перейти к новой фазе войны – Пентагон

Военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны. Об этом заявили в Минобороны США.
Как сообщили в Пентагоне, ведомство находится в постоянном контакте с военным командованием Украины, ВСУ и политическим руководством по вопросу ситуации в Бахмуте и понимает стратегию, которой придерживается украинская армия.
"Мы абсолютно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны", - сказал представитель американского Минобороны.
Также он добавил, что у сил обороны Украины есть нужные войскам вооружения и возможности для перехода к новой фазе войны.
"И поэтому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины. И мы абсолютно уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются. И поскольку мы помогаем им выставить недавно обученные войска, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти к следующей фазе на поле боя", - подчеркнули в Пентагоне.
Бои за Бахмут
Главарь боевиков страны-агрессора России ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 3 апреля заявил, что оккупанты якобы "юридически взяли Бахмут". Его пресс-служба опубликовала видео с флагом бандформирования, дескать, "на здании городской администрации города".
Позже в Сети было опубликовано видео, на котором один из бойцов сил обороны Украины опроверг заявление Пригожина.
"Артемовск (старое название Бахмута, - ред.) он может быть и взял, но Бахмут – нет. Бахмут стоит, Бахмут держится", - сказал боец и подчеркнул, что ВСУ работают и уничтожают врага.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что информация о, дескать, "взятии Бахмута" – фейк.
"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "пабеду", которой в реальности нет", - сказал чиновник.
В Белом доме рассказали, что боевики ЧВК Вагнера несут огромные потери на Бахмутском направлении. В администрации Байдена подчеркнули плохое отношение РФ к своим солдатам.
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