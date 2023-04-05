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США понимают стратегию ВСУ в Бахмуте, Украина способна перейти к новой фазе войны – Пентагон

5 апреля 2023, 09:36
Силы обороны Украины надежно действуют в Бахмуте, российские оккупанты удерживаются на захваченных позициях, сказали в Министерстве обороны США.
ВСУ, Бахмут
ВСУ бьют оккупантов России в Бахмуте и будут готовы к следующей фазе войны - Пентагон / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

Военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны. Об этом заявили в Минобороны США.

Как сообщили в Пентагоне, ведомство находится в постоянном контакте с военным командованием Украины, ВСУ и политическим руководством по вопросу ситуации в Бахмуте и понимает стратегию, которой придерживается украинская армия.

"Мы абсолютно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны", - сказал представитель американского Минобороны.

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Также он добавил, что у сил обороны Украины есть нужные войскам вооружения и возможности для перехода к новой фазе войны.

"И поэтому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины. И мы абсолютно уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются. И поскольку мы помогаем им выставить недавно обученные войска, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти к следующей фазе на поле боя", - подчеркнули в Пентагоне.

Бои за Бахмут

Главарь боевиков страны-агрессора России ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 3 апреля заявил, что оккупанты якобы "юридически взяли Бахмут". Его пресс-служба опубликовала видео с флагом бандформирования, дескать, "на здании городской администрации города".

Позже в Сети было опубликовано видео, на котором один из бойцов сил обороны Украины опроверг заявление Пригожина.

"Артемовск (старое название Бахмута, - ред.) он может быть и взял, но Бахмут – нет. Бахмут стоит, Бахмут держится", - сказал боец и подчеркнул, что ВСУ работают и уничтожают врага.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что информация о, дескать, "взятии Бахмута" – фейк.

"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "пабеду", которой в реальности нет", - сказал чиновник.

В Белом доме рассказали, что боевики ЧВК Вагнера несут огромные потери на Бахмутском направлении. В администрации Байдена подчеркнули плохое отношение РФ к своим солдатам.

Контрнаступление ВСУ:

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