Трасса под контролем ВСУ: армия Украины отбила у врага посадку у дороги на Бахмут

ВСУ сумели удержать траншеи, которые обеспечивают возможность проезда по дороге на Бахмут.

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ВСУ отбили у врага важный район у Бахмута / Фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал боец ВСУ и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов.

По его словам, украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, которые обеспечивают проездность дороги на Бахмут.

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"Волки Да Винчи отбили и удержали посадку в 500 метров, которая обеспечивает последнюю дорогу на Бахмут. Одним батальоном, уже 1,5 месяца. И наши соседи удержали траншеи, ведущие на дорогу. Красавчики из 3-го бата 92-й бригады", – рассказал Филимонов.

Сергей Филимонов рассказал о ситуации под Бахмутом / t.me/FilimonovGonor

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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