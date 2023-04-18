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Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории: "Напоследок насладился преступлениями"

Алёна Воронина
18 апреля 2023, 12:53 обновлено 18 апреля, 12:55
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За год Путин деградировал настолько, что уже не является политическим субъектом на международной арене. Теперь его все воспринимают как автора массовых убийств.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк разнес диктатора страны-агрессора России Владимира Путина за визит на оккупированные территории Украины.

Он подчеркнул, что российский диктатор посетил захваченные оккупантами территории, чтобы напоследок насладился преступлениями "своих". Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

Советник главы ОП отметил, что деградация авторитетности диктатора РФ Путина за год была поразительной, ведь если год назад в мире еще ждали его заявлений, то теперь он просто прекратил быть политическим субъектом.

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"Эволюция (деградация) Путина впечатляет. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", – написал Подоляк.

Визит Путина на оккупированные территории

Утром 18 апреля российские пропагандисты заявили, якобы диктатор РФ Владимир Путин посетил оккупированную часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". Соответствующая информация о визите появилась также на сайте Кремля, где отмечалось, якобы Путин принял доклады офицеров-оккупантов о ситуации на херсонском и запорожском направлениях и поздравил захватчиков с Пасхой.

Но в сети засомневались, что съемки проводились на самом деле на Херсонщине и в самопровозглашенной "ЛНР", а также в том, что человек на видео – это действительно президент страны-агрессора РФ, а не один из его двойников. Свои комментарии пользователи опубликовали в Telegram-каналах.

Позже появилось видео, подтверждающее, что если Путин и посещал оккупированные территории, то делал это еще до Пасхи. На видео российский диктатор, держа в руках икону перед вручением ее оккупантам, четко говорит "Сейчас вот Пасха будет".

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