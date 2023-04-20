Очень серьезные системы ПВО уже есть у Украины, будут еще мощнее – Зеленский

На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов, сказал президент Украины.

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В Украину поставили Iris-T и ЗРК Patriot / Фото: Википедия

Президент Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО и другое оружие для защиты неба в Украине уже есть, но ожидаются еще более мощные средства.

"На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, у Украины, очень серьезные. Но должны быть - и, уверен, будут – еще мощнее", - сказал глава государства в вечернем видеообращении 19 апреля.

Владимир Зеленский / скриншот

видео дня

ПВО для Украины

Германия сообщила, что в течение последней недели передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot может доставать цели на расстоянии 150 км.

Издание Spiegel сообщило, что Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля.

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