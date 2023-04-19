Украина получила от Германии вторую систему ПВО Iris-T – Spiegel

Всего Украине было обещано четыре такие системы. Первую из них наше государство получило в октябре 2022 года, теперь прибыла вторая.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-poluchila-ot-germanii-vtoruyu-sistemu-pvo-iris-t-spiegel-10464451.html Ссылка скопирована

Украина получила от Германии вторую систему ПВО Iris-T/ Diehl Defence, ОК "Восток"

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля.

Об этом сообщает издание Spiegel. Отмечается, что в целом Германия обещала передать для использования украинскими военными четыре таких комплекса противовоздушной обороны.

Первый комплекс прибыл в Украину в октябре 2022 года.

видео дня

Также сообщается, что Египет, заказавший несколько систем в Diehl Defence, передал Украине огневую часть.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечает, что у него по состоянию на это время нет информации о получении Украиной второй системы ЗРК Iris-T. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

Игнат посоветовал дождаться официальной информации по этому вопросу – от президента Украины, министра обороны или главнокомандующего ВСУ.

Стоит отметить, что в начале марта 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что в ближайшее время Украина получит новую партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также зенитных ракетных комплексов Iris-T от ФРГ.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению самолетов станет обучение украинских пилотов, заявил и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Также ранее сообщалось, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Такой информацией поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, на передовую уже доставлено несколько десятков 155-мм самоходных артиллерийских установок M109L, которые были переданы Италией Украине в качестве военной помощи и отремонтированы на средства США.

Вас также может заинтересовать: