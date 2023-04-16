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Мощные САУ перебросили на фронт: Италия поставила Украине десятки M109L натовского калибра

Алексей Тесля
16 апреля 2023, 17:43 обновлено 16 апреля, 17:47
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Италией будет поставлено Украине 60 гаубичных самоходок M109L.
M109L
Италия передала Украине САУ M109L / УНИАН, Defense.gov/Army Sgt. Spencer Rhodes

На передовую уже доставлены несколько десятков 155-мм самоходных артиллерийских установок M109L, которые были переданы Италией Украине в качестве военной помощи и отремонтированы на средства США.

"Это не только длинная колонна самоходных орудий, снятая два дня назад на железнодорожном вокзале Удине, когда они проходят парадом мимо изумленных пассажиров. Вот уже несколько недель на нескольких видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским линиям. И тем самым они свидетельствуют о значимости вклада Италии в военные операции сопротивления", — пишет итальянское издание La Repubblica.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что Украине будет поставлено или уже поставлено 60 таких САУ. "Между теми, что уже на фронте, и снятыми в Удине не менее тридцати гусеничных гаубиц, а некоторые источники говорят о еще вдвое большем количестве: в общей сложности шестьдесят машин уже поставлены киевским войскам или будут поставлены в ближайшем будущем", — указывается в статье.

видео дня

Издание добавляет, что указанные САУ являются частью пакета военной помощи, согласованного предыдущим итальянским правительством Марио Драги.

В октябре 2022 года сообщалось о передаче Украине Италией более 20 САУ M109L. "Это бронированные гусеничные машины с 155-миллиметровой пушкой, использующей боеприпасы НАТО. В последние годы холодной войны Италия произвела сотни таких установок, модернизировав оригинальную американскую модель, затем с начала тысячелетия они были сняты с вооружения", — сообщала тогда La Repubblica.

В статье отмечалось, что украинская армия получит от 20 до 30 таких САУ, "хотя точное число остается совершенно секретным". Указывалось, что указанные установки пройдут капитальный ремонт, а затем отправятся прямо на передовую.

Самоходная артиллерийская установка M109

САУ M109L
САУ M109L / Defense.gov/Army Sgt. Spencer Rhodes

Гаубица является стандартной САУ войск США. Она также получила распространение в войсках стран НАТО,

Боевая масса 23,8 тонн. Экипаж 6 человек.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 155-мм;
  • Тип пушки гаубица;
  • Длина ствола, калибров от 23,4 до 39;
  • Боекомплект пушки 28;
  • Пулемёты 1 × 12,7-мм M2HB.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в следующем месяце Дания собирается поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Кроме того, к лету страна планирует начать поставки танков Leopard 1. Об этом сообщил и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Также ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Болгарии обсуждают возможность передать Украине самолеты МиГ-29, Но сделать это смогут только "без потери собственных возможностей". Так, в ведомстве заявили о возможной реализации так называемых "трехсторонних соглашений". Речь идет о том, что вместо МиГ-29, которые можно передать Украине, Болгария хочет получить от союзников более современные истребители.

Напомним, в Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению самолетов станет обучение украинских пилотов.

Больше новостей:

Италия САУ военная помощь война России и Украины
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