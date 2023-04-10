Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

Два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1 для Украины.

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ВСУ скоро получат САУ Caesar и 100 танков Leopard 1 от Дании / Википедия

В следующем месяце Дания собирается поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Кроме того, к лету страна планирует начать поставки танков Leopard 1. Об этом сообщил и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает Медиацентр Украина.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - сказал Поульсен.

Он также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1.

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"Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1", - сказал и. о. министра обороны Дании.

По его словам, в дальнейшем можно будет обсуждать поставки танков Leopard 2, которых в Дании не очень много. Поульсен подчеркнул, что Дания будет рассматривать другие возможные пути передачи.

Он также отметил, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.

"Наши артиллеристы уже тренируются работать на Ceasar. Также скоро вы услышите, как в Украине рычат танки с датским акцентом", - отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Военная помощь Украине

В конце марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ через 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Кроме того, на баланс Десантно-штурмовых войск Украины поступили британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты. Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры помощи, которая поступила от международных партнеров.

Между тем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

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