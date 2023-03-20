Военные катера и ракеты: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки 20 марта объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, военный пакет будет предоставлен на 350 миллионов долларов.
"Пакет помощи включает множество разных типов боеприпасов", - говорится в сообщении.
Речь идет о снарядах для артиллерийских реактивных систем высокой мобильности HIMARS.
Также будут предоставлены:
- боеприпасы для Bradley,
- ракеты HARM,
- противотанковые средства,
- речные катера и другое оборудование.
Помощь США Украине
В годовщину российского вторжения, 24 февраля 2023 года, администрация президента США Джо Байдена объявила о пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.
Речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на оборудование для Украины, которые включают:
- реактивные системы залпового огня HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;
- несколько типов беспилотных летательных аппаратов;
- средства противодействия БПЛА;
- оборудование для разминирования;
- защищенное оборудование связи;
- подготовка и техническое обслуживание.
Также 3 марта США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.
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