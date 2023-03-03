Боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley: США объявили о мощной помощи ВСУ на 400 млн долларов

Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года.

США выделили Украине новый пакет военной помощи / 93 ОМБр Якова Гандзюка, УНИАН

В пятницу, 3 марта, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Как отмечается в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, который предоставляют США с августа 2021 года.

В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США:

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дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

боеприпасы к БМП Bradley;

военную технику для наведения переправ;

подрывное снаряжение;

средства на поддержку, обучение и обслуживание.

"Россия способна закончить эту войну. Но пока она этого не сделает, мы будем стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее вооруженные силы, чтобы Украина могла занять максимально сильную позицию за столом переговоров", - говорится в заявлении американских властей.

Военная помощь Украине

Напомним, что по данным The Wall Street Journal, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на пособия в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

Как сообщал Главред, 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что Украина в ближайшие недели получит новую партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также зенитных ракетных комплексов Iris-T от Германии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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