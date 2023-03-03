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"Достаточно понятная тактика": Подоляк объяснил, зачем РФ создает медийный шум вокруг Бахмута

3 марта 2023, 18:16
По мнению политика, влияние российской пропаганды на украинское общество не является главным фактором, ведь украинцы уверены в своих силах.
'Достаточно понятная тактика': Подоляк объяснил, зачем РФ создает медийный шум вокруг Бахмута
Подоляк объяснил, зачем РФ создает медийный шум вокруг Бахмута / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Российские захватчики, которые не способны физически захватить город Бахмут в Донецкой области, применяют информационные операции с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Кроме того, оккупанты хотят спровоцировать панические настроения среди украинцев и нашей армии. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает ТСН.uа.

"Они вообще хотят идти по следующему тактическому плану: снизить интенсивность огня, немного продвинуться вперед, одержать определенную победу, забрать какой-то уничтоженный населенный пункт, а затем снизить интенсивность огня, провести много информационных дискредитационных программ не только в Украине, но и на Западе, а затем пересесть в затяжной переговорный процесс. Это достаточно понятная тактика", - рассказал Подоляк.

По мнению политика, влияние российской пропаганды на украинское общество не является главным фактором, ведь украинцы имеют собственные мнения и уверены в своих силах. Он также подчеркнул, что украинцы непредсказуемы в хорошем смысле слова, поэтому никакие программы не смогут повлиять на их решения.

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"Мы понимаем, что нам действительно тяжело, есть определенный дефицит ресурсов, Россия сегодня накопила весь свой остаточный ресурс. Единственное, что у них останется, это бесконечная мобилизация. Но если мы получим больше снарядов, то сможем просто их отодвинуть от передовых позиций, минимизировать наши потери и существенно прореживать их наступательные ряды. Я думаю, что на нас не столько влияет российская пропаганда, сколько мы сами любим друг с другом обсуждать, как надо и не надо воевать. Мы непредсказуемы в хорошем смысле этого слова. Поэтому с нами с помощью каких-то программ никто не справится, потому что никому не понятно, как думаем мы", - заверил советник руководителя ОП.

РФ активизировала информкампанию вокруг обороны Бахмута

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, страна-агрессор Россия запустила кампанию по дезинформации о Бахмуте, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных.

По ее словам, захватчики распространяют нарратив о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение. Однако это не так. Маляр подчеркнула, что решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство.

Также Маляр подчеркнула, что россияне с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы в отношении Бахмута обеих воюющих сторон.

Кроме того, недавно Центр стратегических коммуникаций сообщил, что российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте. Так, российские пропагандистские Telegram-каналы обнародовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов.

Смотрите видео ТСН - штурмы участились, но Бахмут стоит

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