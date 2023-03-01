'Послушайте, что он несет': Блинкен считает неприемлемым бред Путина о 'новых территориальных реалиях'

Госсекретарь США подчеркнул, что Кремль не готов к переговорам о прекращении агрессии против Украины.

Блинкен считает неприемлемым бред Путина о "новых территориальных реалиях" / УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал требование российского диктатора Владимира Путина о признании "новых территориальных реалий" неприемлемым. Он также отметил, что не имеет подтверждений того, что страна-агрессор Россия действительно готова начать эффективные дипломатические усилия для остановки своей агрессии в Украине.

Как отметил Блинкен во время пресс-конференции в Узбекистане, Кремль не готов к переговорам.

"Напротив, есть свидетельства обратного. Только послушайте, что президент Путин говорит", - подчеркнул госсекретарь США, передает Голос Америки.

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В качестве примера Блинкен привел недавнее заявление Путина, что нет смысла разговаривать, пока Украина "не признает новую территориальную реальность".

"Иначе говоря, пока Украина не признает, что Россия захватила ее территории и заберет их – они даже не будут говорить", - пояснил Блинкен и отметил, что такие предложения являются неприемлемыми.

Он подчеркнул, что международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру. Свидетельством этого Блинкен назвал новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, за которую проголосовала 141 страна.

Резолюция, по его словам, гласит, что "есть мощное стремление мира, но мира справедливого и устойчивого, который соответствует принципам Устава ООН в плане территориальной целостности, суверенитета и независимости, и устойчивого, как я сказал, чтобы мы не оставили ситуацию в том состоянии, что Россия может повторить свои действия через год, два или три – отдохнет, перевооружится и атакует. Должны сосредоточиться на этом".

Россия клянчит переговоры в Украине

Недавно в стране-агрессоре России снова заявили, якобы они готовы к переговорам с Украиной, однако, мол, хотят провести их "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий".

В Офисе президента Украины ответили на такие заявления и обратили внимание, что Россия на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления... Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а Рф будет уголовно доминировать в мире", - подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

К слову, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

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