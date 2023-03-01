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"Больные люди с больными мыслями": эксперт прогнозирует новую волну мобилизации в России

1 марта 2023, 23:07
Коваленко подчеркнул, что россиянам ежемесячно нужно мобилизовывать от 50 до 100 тысяч человек, чтобы компенсировать потери.
Российские военные, Александр Коваленко
Коваленко прогнозирует новую волну мобилизации в России / Telegram, скриншот

Из-за ошеломительных потерь на войне в Украине страна-агрессор Россия уже в марте может объявить новую волну мобилизации. Такое мнение в интервью Главреду высказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"А что ему (Путину – ред.) мешает объявить мобилизацию? Они могут ее назвать как угодно, например, не общей репрессивной мобилизацией, а придумать какое-нибудь другое название – гуманитарная мобилизация, ограниченная мобилизация и тому подобное. Они – больные люди с больными мыслями. Почему россиянам нужна мобилизация? Им сегодня ежемесячно нужно мобилизовывать от 50 до 100 тысяч для того, чтобы, во-первых, компенсировать потери, которые они ежемесячно несут в зоне боевых действий, во-вторых, для того, чтобы создавать новые подразделения и ударные группировки, без которых невозможно осуществлять наступательные действия или даже удержание позиций", - рассказал Коваленко.

По его словам, без такого количества российским оккупационным войскам невозможно дальше продолжать эту войну. А это возможно сделать исключительно тогда, когда продолжается общая или частичная мобилизация.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"Итак, так или иначе, россияне будут вынуждены это сделать, потому что к марту у них значительно уменьшится ресурс, который они накапливали для этого большого наступления. Потому что у Угледара сегодня продолжается уже вторая волна наступления на город за счет того, что полностью уничтожены подразделения 40-й, 155-й ОБРМП и других. Сейчас они насыщили подразделения частично мобилизованными и начинают заново. Но все это – ресурс, который истощается, поэтому его через месяц уже надо будет заменять. И это не только на направлении Угледара, но и на других. Следовательно, март может стать месяцем, когда будет объявлена новая мобилизация в России", - отметил эксперт.

Напомним, недавно западное авторитетное издание The New York Times писало, что диктатор Владимир Путин вскоре планирует объявить новую волну мобилизации в стране-агрессоре России.

"Представители американской разведки говорят, что получают показания того, что вскоре он (Путин – ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - сообщают журналисты.

Источники NYT также предполагают, что президент России представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в марте российские оккупанты понесут рекордные потери в боях с ВСУ.

"Среднесуточное уничтожение российских оккупантов действительно было рекордным в феврале, но особенности продолжительности месяца не позволили ему стать рекордным. На мой взгляд, по таким показателям, март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск, на фоне уменьшения потерь ББМ и, возможно, других типов техники и вооружений", - сказал он.

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