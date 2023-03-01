УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

1 марта 2023, 03:15
Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что в марте армию оккупантов из РФ в Украине ждут огромные потери.
Коваленко, танк
Враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ - прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В марте русские оккупанты понесут рекордные потери в боях с ВСУ. Такой прогноз сделал известный военный эксперт Александр Коваленко на своем Telegram-канале.

"Среднесуточное уничтожение российских оккупантов действительно было рекордным в феврале, но особенности продолжительности месяца не позволили ему стать рекордным. На мой взгляд, по таким показателям, март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск, на фоне уменьшения потерь ББМ и, возможно, других типов техники и вооружений", – пишет он.

По мнению Коваленко, потери в техники русских оккупантов показывают как ее дефицитность, так и небольшие возмоности компенсировать их.

видео дня

"Например, потери танков и артиллерии компенсируются поставками в зону боевого действия в предельных значениях. То есть ровно столько, сколько ВСУ уничтожает сейчас, оккупационные войска в течение месяца могут компенсировать. Хотя это не отменяет проблем с наличием доставочного боекомплекта к ним", — сказал эксперт.

По словам Коваленко, процесс компенсации потерь средней и легкой бронированной техники тормозится в первую очередь из-за многолетней деградации технических и технологических процессов в военно-промышленном комплексе РФ, который не может обеспечивать поставки армии в условиях полномасштабной войны.

Потери русских оккупантов в боях с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

До того, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власть России скрывает реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%

Другие новости о войне:

ВСУ Александр Коваленко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:45

Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски

03:20

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

03:15

Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

02:45

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

02:12

Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:43

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023Видео

00:51

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

00:00

Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

28 февраля, вторник
23:45

Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК "Юг" сообщили об активности вражеской авиацииВидео

Реклама
23:42

"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в ИзраильВидео

23:01

"Готовим наших воинов к активным действиям": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

22:48

В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для УкраиныВидео

22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в мартеВидео

22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

21:49

Помчались пожарные и скорые: на аэродроме в российском Ейске произошла мощная "бавовна"Видео

21:36

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантовВидео

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой сталаВидео

Реклама
21:03

Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

Реклама
17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять