Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что в марте армию оккупантов из РФ в Украине ждут огромные потери.

Враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ - прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В марте русские оккупанты понесут рекордные потери в боях с ВСУ. Такой прогноз сделал известный военный эксперт Александр Коваленко на своем Telegram-канале.

"Среднесуточное уничтожение российских оккупантов действительно было рекордным в феврале, но особенности продолжительности месяца не позволили ему стать рекордным. На мой взгляд, по таким показателям, март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск, на фоне уменьшения потерь ББМ и, возможно, других типов техники и вооружений", – пишет он.

По мнению Коваленко, потери в техники русских оккупантов показывают как ее дефицитность, так и небольшие возмоности компенсировать их.

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"Например, потери танков и артиллерии компенсируются поставками в зону боевого действия в предельных значениях. То есть ровно столько, сколько ВСУ уничтожает сейчас, оккупационные войска в течение месяца могут компенсировать. Хотя это не отменяет проблем с наличием доставочного боекомплекта к ним", — сказал эксперт.

По словам Коваленко, процесс компенсации потерь средней и легкой бронированной техники тормозится в первую очередь из-за многолетней деградации технических и технологических процессов в военно-промышленном комплексе РФ, который не может обеспечивать поставки армии в условиях полномасштабной войны.

Потери русских оккупантов в боях с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

До того, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власть России скрывает реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%

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