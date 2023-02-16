"Список 101": Украина вернула из российского плена сотню военных

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что многие из героев получили ранения разной степени.

Обмен пленными / t.me/ermaka2022/2041, Дмитрий Лубинец

16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". На этот раз все освобожденные военные в результате обмена - рядовой и сержантский состав.

Ермак отметил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.

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Пресс-секретарь Андрея Ермака Дарья Заривна отметила, что это был самый тяжелый обмен.

"Список 101" – счастлива, что нам удалось вернуть из плена так много людей сегодня. Это был сложный обмен. Каждый из них таков, но этот процесс был особенно напряженным", - написала она в Telegram.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что каждый из возвращенных получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что один гражданский - это первый заместитель городского главы Энергодара Иван Самойдюк.

"Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается у родным и близким", - отмечают в штабе.

Омбудсмен также напомнил, что с начала полномасштабной войны Украина смогла вернуть домой 1863 гражданина.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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