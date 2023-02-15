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"Враг теряет столько своих людей": Зеленский заявил о катастрофических потерях России

15 февраля 2023, 23:38
Зеленский отметил, что в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна тщательно подготовить свои Силы обороны для того, чтобы весной действительно чувствовалось движение к победе над российскими оккупантами.

По словам президента, украинским воинам необходимо сломить любые попытки России замедлить поставки вооружения военным. Ведь именно от этого зависит наша победа.

Кроме этого, президент обратил внимание на большие потери россиян.

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"Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха"", - сказал президент.

Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

Зеленский заявил, что украинские военные должны сделать так, чтобы россиянам все меньше хотелось удерживать в оккупации территории.

"Освобождение нашей земли - это цель, над реализацией которой работаем каждый день", - подчеркнул он.

Потери России по состоянию на 15 февраля

По официальным данным Генштаба, ВСУ ликвидировали 690 воинов во вражеской армии в сутки.

В общей сложности количество ликвидированных от 24 февраля захватчиков – почти 140 тысяч.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили 3290 вражеских танков и 6507 ББМ. Разбиты 2 303 российские артиллерийские системы, 466 систем реактивной артиллерии и 236 систем ПВО противника.

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