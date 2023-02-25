Десятки оккупантов взлетели на воздух: в Мариуполе прогремела мощная "бавовна"

"Прилеты" в Мариуполе произошли на военных складах оккупантов РФ с боекомплектом и ГСМ.

Последствия прилетов в Мариуполе / t.me/andriyshTime

В результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. При этом он опубликовал фото с последствиями "бавовны".

По его словам, "прилеты" в Мариуполе произошли на военных складах оккупантов РФ с боекомплектом и ГСМ.

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При этом был уничтожен танк, САУ и 2 БМП захватчиков.

"50 оккупантов в состоянии 200 или тяжелого 300", — добавил Андрющенко.

/ t.me/andriyshTime

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе в пределах металлургического завода имени Ильича внезапно загорелась помещение, в котором расположилась группа русских военных оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он же выложил соответствующее видео.

По его информации, за этой диверсией стоят участники движения "Мариупольское сопротивление".

"В Мариуполе горит помещение расположения российских военных, расположенное на территории ММК имени Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", — написал Андрющенко.

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