"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны Литвы

Литовский министр обороны подчеркнул, что НАТО должно быть готовым к быстрому реагированию в случае угрозы.

Россия может вторгнуться в страны Балтии / Минобороны РФ

Североатлантический альянс должен быть готов к возможному вторжению государства-агрессора России в страны Балтии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как отметил Анушаускас в интервью Anadolu, страна-оккупант представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для Латвии, Литвы и Эстонии.

"Наша страна граничит с Калининградской областью РФ и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом", - подчеркнул он.

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В связи с этим, по словам главы Минобороны Литвы, прежде всего необходимо наращивать оборонный и сдерживающий потенциал НАТО, в частности в странах Балтии.

"НАТО должно быть готовым к быстрому реагированию в случае угрозы", - подчеркнул Анушаускас.

Кроме того, он отметил, что Литва рассматривает все возможные варианты модернизации своих вооруженных сил и повышения обороноспособности страны.

Напомним, недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Россия и Беларусь могут действовать согласно Сувалкскому сценарию - напасть на страны Балтии со стороны Беларуси. Серьезная угроза может нависнуть и над Польшей.

В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что страна-оккупант Россия не пойдет войной на Польшу, но Варшаве стоит готовиться к провокациям.

"Польша - это член НАТО, поэтому начинать с ней войну РФ точно не будет, поскольку это лишь ускорит падение режима Путина и самой Российской Федерации", - подчеркнул генерал.

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