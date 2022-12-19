Под угрозой не только Украина: Путин и Лукашенко могли планировать нападение на Польшу - эксперт

Польша уже перебрасывает свою тяжелую бронетехнику ближе к границе.

Путин и Лукашенко могли договариваться о вторжении в Польшу и страны Балтии / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин отправился с визитом в Беларусь впервые за 3 года. Считается, что после этого визита могут быть негативные последствия для Украины. Однако серьезная угроза может нависнуть и над Польшей, а также странами Балтии. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, сообщает ТСН.ua.

Эксперт не отрицает, что Россия и Беларусь могут действовать по "Сувалкскому сценарию" - нападение на страны Балтии со стороны Беларуси.

"Страны Запада не исключают возможности военных провокаций против Польши и стран Балтии со стороны Беларуси и России", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что Польша в последнее время передислоцирует на указанное направление американские танки Abrams, южнокорейские танки и другую тяжелую бронетехнику.

Что такое Сувалкский коридор "Сувалкский коридор" включает в себя участок приграничной части Литвы и Польши, который растянулся на 100 км. Этот коридор граничит с Калининградской областью России на западе, а также с Беларусью на востоке. Захват этих территорий может закрыть силам НАТО путь по суше в страны Балтии.

Поездка Путина к Лукашенко

Директор-агрессор России Владимир Путин впервые за 3 года решил сам поехать к коллеге, председателю Беларуси Александру Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе со своим сыном. Примечательно, Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку и смешно ее перепрыгнул.

Что интересно, Путин летел в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации Кремль приказал поднять в воздух три правительственных борта. Вместе с Путиным в столицу Беларуси отправились министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что Путин поехал в Минск, скорее всего, для того, чтобы уговорить Лукашенко принять решение о более широком участии свои войск в военном вторжении в Украину. В частности, России нужно, чтобы белорусская армия принимала участие в наземных операциях.

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