'Нас сначала пугали': Данилов рассказал, почему украинцев не предупредили о полномасштабной войне

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина получила множество дат-предупреждений от западных партнеров относительно возможного нападения российских оккупантов.

Данилов рассказал, почему украинцев не предупредили о полномасштабной войне / УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему в конце февраля 2022 года украинцев не предупредили о том, что страна-агрессор Россия готовит полномасштабное наступление на Украину.

Как отметил Данилов во время марафона Радио Свобода, украинские власти рассматривали несколько сценариев начала войны. Однако невозможно было точно предсказать, как именно война будет разворачиваться, куда будут обращаться нападения врага и каким образом он это будет делать.

"У нас было несколько сценариев начала войны. Нас сначала пугали, что она будет начинаться... Помните, когда еще весной собирал Путин эти орды, и нам постоянно говорили, что, смотрите, они сейчас на вас пойдут. Потом была встреча Путина с президентом США. Потом было какое-то смягчение всех этих вещей. Они говорили, что у нас это такое обучение", - сказал секретарь СНБО.

видео дня

По его словам, Украина получила множество дат-предупреждений от западных партнеров относительно возможного нападения российских оккупантов. Сначала говорили о нападении в ноябре, потом в декабре, потом говорили о 15 января. В общем, этих дат было много.

"Крайняя, когда мы поняли, что это было на 22-е, это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте. И там были те даты, когда выдают именно эти карты. И по этим картам мы понимали, что она должна была быть выдана 20-го числа. И там было написано согласно 20.02. Такие карты выдаются за день до начала войны. Условно говоря, к активным действиям. Это было перечеркнуто и потом была вторая дата на этой карте. Она у нас есть. Это как трофей, один из трофеев, которые есть в аппарате СНБО", - рассказал он.

Данилов добавил, что и вправду прямого предупреждения о планах России начать полномасштабное предупреждение со дня на день не было, но 23 февраля Украина ввела чрезвычайное положение.

Также Данилов подчеркнул, что 24 февраля 2022 – не начало войны, она началась тогда, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров. Он добавил, что к большому сожалению, тогда никакого отпора со стороны Украины россияне не получили, а потому обнаглели и пошли дальше.

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Смотрите видео ТСН - воспоминания начала великого украинского сопротивления

Больше новостей о войне в Украине: