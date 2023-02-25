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"Мы попали в ловушку": Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяца

25 февраля 2023, 02:00
Военный эксперт отметил, что многие сейчас делают ставку на то, что ВСУ в ближайшее время начнут контрнаступление.
'Мы попали в ловушку': Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяца
Жданов рассказал о вызовах в поставках вооружений в Украину / Википедия, Главред

Украина ожидает увеличения поставок вооружений от западных стран, что позволит ей сформировать группировку резервной армии и провести контрнаступательную операцию по разгрому российских войск уже этой весной. Однако, несмотря на договоренности с политиками Запада, логистика остается главным препятствием на пути к успеху. Такое мнение во время чата на Главреде высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Мы попали в небольшую ловушку Запада. Мы добивались от западных стран увеличения поставок вооружений, поскольку то, что они давали, было минимальной достаточностью для того, чтобы держать оборону. Наконец-то нам удалось убедить их дать гораздо больше оружия и поставить их как можно скорее. Западные политики все это осознали, поняли, проголосовали за увеличение объемов поставок и считают, что очень быстро эти поставки попадут в Украину", - рассказал Жданов.

Он подчеркнул, что теперь западные партнеры говорят Украине не затягивать с наступлением. Поэтому многие делают ставку на то, что ВСУ в ближайшее время начнут контрнаступление.

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"Но ведь логистика не стала работать быстрее от того, что необходимость увеличения поставок вооружений осознали политики. Дай бог, чтобы к концу марта мы получили большую часть той техники и вооружений, которые нам обещаны. Сейчас мы формируем резервную армию. В принципе, если мы большую часть получим до конца марта или начала апреля, то у нас будет время (примерно месяц) на подготовку и обучение на новой технике личного состава. Сейчас мы формируем эти бригады. Где-то в мае мы сможем говорить о создании группировки войск для проведения контрнаступательных операций", - сказал Жданов.

Как отметил военный эксперт, именно поэтому все и говорят, что весна, ближайшие три месяца будет решающей в этой войне. По его словам, если украинские защитники в мае выйдут на сложившееся группировки резервной армии, оснащенную западным вооружением, полностью укомплектованную и обученную, у Украины есть шанс начать контрнаступательную операцию и завершить ее с разгромом российских войск на поле боя.

"В этом случае летом текущего года мы можем закончить горячую фазу этой войны и выйти на границы 1991 года. Нужно лишь, чтобы логистика сработала так же быстро, как стали мыслить западные политики", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки Украине огромного количества оружия, которая в последние месяцы было изъято у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран. Как сообщало издание The Wall Street Journal, в Пентагоне планируют передать Украине более 5000 винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7000 неконтактных взрывателей.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере военной помощи получило новый толчок, поскольку стали рассматривать возможность поставки вооружения, которое ранее не входило в состав военной помощи.

"Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", - сказал Зеленский.

Смотрите видео ТСН - Украина совсем скоро вернет инициативу на поле боя

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