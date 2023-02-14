glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Неожиданная помощь: США могут передать ВСУ 5 тысяч винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов - WSJ

14 февраля 2023, 21:30
В посольстве Украины в США еще не комментировали эту информацию, от комментариев отказались и в Белом доме.
Неожиданная помощь: США могут передать ВСУ 5 тысяч винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов - WSJ
США могут передать Украине тысячи единиц оружия / УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки Украине огромного количества оружия, которое в последние месяцы было изъято у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, в Пентагоне планируют передать Украине более 5000 винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7000 неконтактных взрывателей.

"Этот необычный шаг открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться Америка и ее союзники, поскольку они пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку ее война с Россией вступает во второй год", - пишет издание.

видео дня

Отмечается, что в посольстве Украины в США еще не комментировали эту информацию, от комментариев отказались и в Белом доме.

Военная помощь Украине от США

Недавно The Washington Post писало, что на следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Также прорабатывается вопрос выделения 10 млрд долларов в качестве бюджетной поддержки Украины.

"Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", - пишет издание.

Как сообщал Главред, ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Также глава Белого дома сказал, что "у Путина нет ни единого шанса, он уже потерял Украину".

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения военная помощь США Украине превысила примерно 28 миллиардов долларов.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:38

Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делать

21:30

Неожиданная помощь: США могут передать ВСУ 5 тысяч винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов - WSJВидео

20:45

Неожиданно рухнул на поле: знаменитый украинский футболист перенес клиническую смертьВидео

20:37

"Количество потерь огромное": генерал США поделился прогнозом, выстоят ли ВСУ в БахмутеВидео

20:32

Роман Свитан. Украина в нескольких шагах от получения авиации НАТОВидеоблоги

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:05

"Значительный объект войны": генерал Милли оценил вероятность наступления РФ на КиевВидео

19:50

Стратегически, оперативно и тактически: Россия уже проиграла войну и стала изгоем - генерал СШАВидео

19:41

В Харьковской области подозрение получили уже более полтысячи коллаборантов - прокурор области Фильчаков

19:33

Наталья Могилевская рассказала, как зовут ее нового возлюбленногоВидео

Реклама
19:26

"Полная поддержка Украины до победы": Резников подвел первые итоги Рамштайн-9Видео

19:15

Умер ребенок-актер из сериалов "Как я встретил вашу маму" и "Отчаянные домохозяйки"

19:15

Что произойдет, когда война закончитсямнение

19:06

"Враг спешит и продолжает делать крепкие атаки": в разведке объяснили причину обострения на ДонбассеВидео

18:58

Ожидание нового удара: таролог спрогнозировал, когда будет самый опасный день на неделе

18:44

Какие цветы нельзя держать в доме: самые опасные растения, которые съедят счастье и здоровье

18:41

Запад работает над победой Украины в войне с РФ: восемь стран дадут ВСУ мощные танкиВидео

18:15

Путинст Маршал мечтает воевать против украинцев: "Я не могу воспринимать Украину, как государство!"Видео

18:12

Вьюга атакует: в Украину ворвется снежная "буря"Видео

18:09

"Нет никаких объявлений": голова Пентагона ничего нового не смог сказать об истребителях для ВСУВидео

18:08

Что не усваивается с кофе: вред организму во время каждого завтрака

Реклама
17:45

Запад должен сделать три конкретных шага: Подоляк обратился к союзникамВидео

17:41

"Сколько нужно уничтоженных жизней": солист О. Торвальд обругал украинских фанатов ИнстасамкиВидео

17:12

Экстрасенс Макс Гордеев раскрыл личность своей второй половинки

17:09

Пригожин разразился истерикой из-за Бахмута: заявил об отпоре ВСУ и неспособности захватить городВидео

17:06

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:03

Чем заменить сахар в выпечке: и без него можно вкусно приготовить десерты и блины

16:50

ООН выплачивает помощь украинцам: у кого есть все шансы на получение более 19 тысяч гривенВидео

16:30

Эктор Хименез Браво показал свою молоденькую девушкуВидео

16:26

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

16:01

Никогда не разваливаются и получаются безумно сочными: тайный рецепт ленивых голубцовВидео

16:01

"Враг смог зацепиться за частный сектор": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в БахмутеВидео

15:49

Не знал даже кордебалет: СМИ пояснили, как Рианна прятала вторую беременностьВидео

15:40

Гороскоп на завтра 15 февраля 2023 : Овнам – потеря сил, Раку – много работыВидео

15:40

Лайфхаки из СССР: как люди использовали испорченные фрукты и прокисшее молокоВидео

15:37

Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

15:26

Звезда Лиги смеха сделал предложение руки и сердца своей девушке: "Перешли на новый уровень"Видео

15:13

Передвигается на костылях: Успенская молится за опухшего БасковаВидео

14:53

"Слишком смелые": Пригожин выдал бред о том, почему ЧВК "Вагнера" запретили вербовать зэковВидео

14:53

Несмотря на войну, Укрбудинвестбанк завершил 2022 год с прибылью

14:50

"Россию интересует вся Европа": в ГУР заявили, что "хотелки" Путина вышли за границы УкраиныВидео

Реклама
14:46

Россиян "поджарили" в авто: в Новой Каховке партизаны взорвали оккупантовВидео

14:41

"Работа украинских спецслужб!": Соловьев закатил истерику из-за своего "красивого" сынаВидео

14:37

"Опять иностранец и опять альфонс": Лорак показала свою "блаженную любовь"Видео

14:31

Дантес удивил Дашу Кацурину оригинальным поздравлением с Днем святого Валентина

14:23

В семье Шэрон Стоун произошло гореВидео

14:11

День украинской женщины вместо 8 марта: в Украине могут появиться новые праздники

14:11

Без ничего: молодуха Петросяна влезла в мимозуВидео

14:01

Собаки и близко не стояли: 3 вещи, от которых кошки в ужасеВидео

13:51

Украинцы "уложили" пьяных русских: подробности драки футболистов в ТурцииВидео

13:33

Глава Пентагона назвал страны, которые помогут создать "танковый кулак" для ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять