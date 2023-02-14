Неожиданная помощь: США могут передать ВСУ 5 тысяч винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов - WSJ

В посольстве Украины в США еще не комментировали эту информацию, от комментариев отказались и в Белом доме.

США могут передать Украине тысячи единиц оружия / УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки Украине огромного количества оружия, которое в последние месяцы было изъято у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, в Пентагоне планируют передать Украине более 5000 винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7000 неконтактных взрывателей.

"Этот необычный шаг открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться Америка и ее союзники, поскольку они пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку ее война с Россией вступает во второй год", - пишет издание.

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Отмечается, что в посольстве Украины в США еще не комментировали эту информацию, от комментариев отказались и в Белом доме.

Военная помощь Украине от США

Недавно The Washington Post писало, что на следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Также прорабатывается вопрос выделения 10 млрд долларов в качестве бюджетной поддержки Украины.

"Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", - пишет издание.

Как сообщал Главред, ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Также глава Белого дома сказал, что "у Путина нет ни единого шанса, он уже потерял Украину".

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения военная помощь США Украине превысила примерно 28 миллиардов долларов.

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