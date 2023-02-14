США предупредили Украину о решающем моменте в войне, готовится новый пакет помощи - Washington Post

В Белом доме говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки представляют собой лучший шанс Киева решительно изменить ход войны.

Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Польше / Фото ОП

На следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Также прорабатывается вопрос выделения 10 млрд долларов в качестве бюджетной поддержки Украины.

"Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", - пишет The Washington Post.

При этом официальные лица в Вашингтоне предупреждают о решающем моменте в войне.

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По мере приближения годовщины вторжения России в Украину официальные лица США сообщили украинским лидерам, что они столкнулись с критическим моментом, чтобы изменить траекторию войны, усиливая давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, в то время как оружие и помощь со стороны Соединенных Штатов и его союзники растут.

В Белом доме говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки представляют собой лучший шанс Киева решительно изменить ход войны.

Издание отмечает, что многие консерваторы в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки. Вопрос долгосрочного финансирования военных действий в долгосрочной перспективе остается неясным.

Несколько официальных лиц отметили сильную двухпартийную поддержку, которая сопровождала каждый пакет по Украине, добавив, что Конгресс дал Белому дому больше, чем он просил, но они признали, что это происходило под руководством демократов в Палате представителей и Сенате.

"Мы продолжим пытаться внушить им, что мы не можем не делать ничего и все навсегда", - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации.

По его словам, администрация "очень твердо считает", что будет трудно продолжать получать такой же уровень безопасности и экономической помощи от Конгресса.

Как сообщал Главред, ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Также глава Белого дома сказал, что "у Путина нет ни одного шанса, он уже потерял Украину".

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения военная помощь США Украине превысила примерно 28 миллиардов долларов.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом с 20 по 22 февраля. В ходе визита Байден встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания НАТО.

Состоится ли встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не ясно.

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