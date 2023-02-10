Может встретиться с Зеленским: Байден прилетит в Польшу перед годовщиной войны в Украине

Ранее сообщалось, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу.

Джо Байден / president.gov.ua

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом.

Как сообщает Белый дом, визит Байдена запланирован перед годовщиной войны в Украине.

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден будет в Польше с 20 по 22 февраля.

"Президент Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля", - заявила она.

По ее словам, в ходе визита Байден встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания НАТО.

Пройдет ли встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не ясно.

Однако сам президент Украины накануне говорил, что его не приглашали на встречу с Байденом.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

Визит Зеленского в США

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

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