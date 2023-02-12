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Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с Россией

12 февраля 2023, 20:30
Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что для быстрой ликвидации захватчиков нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация.
Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с Россией
Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с Россией / Офис президента, Википедия

Страна-агрессор Россия накопила много живой силы, которую Вооруженные силы Украины должны максимально быстро уничтожить. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Как отметил Подоляк, для финализации войны с РФ украинским защитникам необходимо уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов в день.

"Действительно, Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, надо максимально быстро уничтожать. То есть нам в день надо делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", - заявил он.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что для быстрой ликвидации захватчиков нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация.

"Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам нужны снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на "Рамштайне", - добавил Подоляк.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможность ухода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
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