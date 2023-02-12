"ВСУ истощают врага": Череватый рассказал о тяжелых боях на востоке и безумных потерях оккупантов

Сейчас защитники востока Украины делают невероятную вещь – они истощают врага и наносят ему потери в живой силе и технике.

Череватый рассказал о ситуации на Донбассе / 93-я ОМПБр Холодный Яр

Российские оккупационные войска без остановки атакуют Бахмутское направление. За минувшие сутки там произошло 41 боестолкновение. Захватчики потеряли более 500 своих солдат убитыми и ранеными. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Главным направлением удара врага остается Бахмутский отрезок фронта. Там 167 раз враг по всему отрезку фронта нанес удары различными типами ствольной реактивной артиллерии, произошло 41 боестолкновение, в ходе которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений, бои велись также в районе Торского, Федоровки, Ивановского и Часового Яра", - рассказал Череватый.

По его словам, еще один большой участок, которому враг уделял внимание, – это Лиманское направление, Луганщина. Череватый подчеркнул, что уже много дней подряд враг ставит там рекорды по впечатлению артиллерийским огнем.

"В эти сутки было 424 обстрела различными типами артиллерии и 23 боестолкновения. Враг потерял 69 убитыми и 126 ранеными оккупантами. Кроме того, оккупационные войска за минувшие сутки понесли потери и в технике. Это танки Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион", - рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ.

Он также подчеркнул, что сейчас защитники востока Украины делают невероятную вещь – они истощают врага и наносят ему потери в живой силе и технике. Это отражается как на качестве ведения врагом боевых действий, так и на его морально-психологическом состоянии.

"Силы обороны востока делают все, чтобы враг был истощен и не был способен проводить крупные наступательные операции", - добавил Череватый.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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