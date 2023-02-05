'Будут бежать на крышках от унитазов': Карась рассказал, почему РФ боится наступления ВСУ на Мелитополь

Динамика украинского наступления сильно пугает оккупантов, подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Карась рассказал, почему РФ боится наступления ВСУ на Мелитополь / Википедия, 10-я горно-штурмовая бригада

Российские захватчики очень боятся наступления Вооруженных сил Украины на Мелитополь. Оккупанты понимают, что современное вооружение, которое нашей армии предоставляют международные партнеры, а также боевой дух украинцев создает для россиян немалую угрозу. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

"Не надо даже захватывать Мелитополь и выбивать оттуда противника – если мы продвинемся там даже на 30 километров, этим мы перережем железнодорожное сообщение, потому что обычной ствольной артиллерией будем добираться до железнодорожной ветки от Волновахи до Мелитополя, которая обеспечивает южную группировку войск РФ. Керченский мост и сейчас полностью не работает, а если туда опять что-то прилетит? Возле Мелитополя взорвался мост, и это тоже беда для россиян. Война не требует полного уничтожения. На войне как в организме: если где-то прижало вену, как, например, Крымский мост, то кровь поступает, но драться нельзя, потому что упадешь в обморок. Если мы продвинемся до Мелитополя хотя бы на 20 километров и дойдем до Токмака, то в Крыму начнется паника. И тогда россияне будут думать, как на баркасах или крышках от унитазов бежать в Ростовскую область. Потому что тогда будут гайки, потому что без обеспечения мышеловка в Крыму закроется", - рассказал Карась.

Как отметил военнослужащий, динамика украинского наступления сильно пугает оккупантов. Ведь западная техника будет бить русских, пока они не видят ВСУ, не достают или не попадают.

"И у русских, и у украинцев есть гаубицы. Обе стреляют, но русский попадает с третьего раза, а наша поражает ее со второго. Соответственно, некому стрелять в ответ. И это технологическое преимущество в дальности, точности, ведении боя ночью – страшные вещи", - сказал он.

Карась подчеркнул, что суть наступления заключается в том, чтобы прорваться сквозь первую линию, и если она будет уничтожена слишком быстро, ВСУ прорвутся на вторую и третью.

"То мы уже достигаем оперативного размаха. Не такого, когда россияне борются за 1-2 километра, потому что если ты прорываешься на семь, то дальше уже начинается паника. Там уже работает наше ССО по тылам, предпринимает меры с флангов. Как следствие – много пленных, трофейной техники, низкий боевой дух, что приводит к массовому дезертирству. Россияне еще не оправились от Херсона и Изюма, поэтому Соледаром пытаются хоть как-то это перекрыть. Если произойдет мелитопольская катастрофа, это расставит все точки над "и" в этой войне, потому что дальше уже будет только задача дожимать РФ на переговорах, обсуждать условия капитуляции и другие дипломатические игры", - отметил боец ВСУ.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможность ухода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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