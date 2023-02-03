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"Возьмем в тиски": Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУ

3 февраля 2023, 22:30
Военный эксперт убежден, что совсем скоро российские захватчики уйдут из Кременной.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУ / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Свитана

Вооруженным силам Украины осталось продвинуться на несколько километров в Луганской области, чтобы оттеснить российских захватчиков из Кременной в сторону Рубежного. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Кременную мы могли взять и раньше, до Нового года. Был момент, связанный с нашими определенными действиями... Только мы не саму Кременную должны были взять – мы должны были перерезать нити снабжения, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас режем и выходим к Червонопоповке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число. Но не сложилось", - рассказал Свитан в интервью Дмитрию Гордону.

В то же время эксперт выразил убеждение, что ВСУ таки освободят от врага и Кременную, и Сватово. Он также описал сценарий, по которому это может произойти.

"Мы однозначно возьмем не только Кременную, но и Сватово. Со Сватовым – тут проще. Сейчас идем через Куземовку: чуть южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную из Валуйков. После того, как ее перережем, останется лишь одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы Сватовский гарнизон просто выдавим – и они уйдут из Сватово", - заявил эксперт.

По мнению Свитана, российским оккупантам придется уйти из Кременной в соответствии с правилами войны.

"Кременную возьмем в тиски, скорее всего, с юга и с севера. К тому же, из Краснопоповки, что на севере, можем отправиться сразу на Рубежное. Это самый оптимальный вариант. Пересекаем ту самую дорогу туда и обратно. И на Кременную, и с Кременной на Рубежное. И с юга поддавим. То есть вопрос относительно Кременной, можно сказать, решен", - подчеркнул Свитан.

Он добавил, что Кременная расположена "в самом неудобном положении" в агломерации с Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Поэтому оккупантам будет сложно оборонять город, если к нему подойдут ВСУ.

"И они будут уходить. То есть там еще осталось, возможно, несколько километров до того, когда гарнизон Кременной примет решение идти на Рубежное", - подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможность ухода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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