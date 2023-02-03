"Возьмем в тиски": Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУ

Военный эксперт убежден, что совсем скоро российские захватчики уйдут из Кременной.

Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУ / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Свитана

Вооруженным силам Украины осталось продвинуться на несколько километров в Луганской области, чтобы оттеснить российских захватчиков из Кременной в сторону Рубежного. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Кременную мы могли взять и раньше, до Нового года. Был момент, связанный с нашими определенными действиями... Только мы не саму Кременную должны были взять – мы должны были перерезать нити снабжения, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас режем и выходим к Червонопоповке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число. Но не сложилось", - рассказал Свитан в интервью Дмитрию Гордону.

В то же время эксперт выразил убеждение, что ВСУ таки освободят от врага и Кременную, и Сватово. Он также описал сценарий, по которому это может произойти.

"Мы однозначно возьмем не только Кременную, но и Сватово. Со Сватовым – тут проще. Сейчас идем через Куземовку: чуть южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную из Валуйков. После того, как ее перережем, останется лишь одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы Сватовский гарнизон просто выдавим – и они уйдут из Сватово", - заявил эксперт.

По мнению Свитана, российским оккупантам придется уйти из Кременной в соответствии с правилами войны.

"Кременную возьмем в тиски, скорее всего, с юга и с севера. К тому же, из Краснопоповки, что на севере, можем отправиться сразу на Рубежное. Это самый оптимальный вариант. Пересекаем ту самую дорогу туда и обратно. И на Кременную, и с Кременной на Рубежное. И с юга поддавим. То есть вопрос относительно Кременной, можно сказать, решен", - подчеркнул Свитан.

Он добавил, что Кременная расположена "в самом неудобном положении" в агломерации с Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Поэтому оккупантам будет сложно оборонять город, если к нему подойдут ВСУ.

"И они будут уходить. То есть там еще осталось, возможно, несколько километров до того, когда гарнизон Кременной примет решение идти на Рубежное", - подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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