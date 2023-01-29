Угроза наступления войск РФ на Луганщине: Гайдай заявил, что враг собрал серьезные резервы

Армия Украины контролирует ситуацию в Луганской области, в направлении Сватово-Кременная войска постепенно продвигаются, сказал Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области тяжелая, однако ВСУ контролируют обстановку - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Новое большое наступление оккупационных войск России в Луганской области не исключено. У россиян достаточно резервов, они задействуют своих солдат для продвижения вперед. Ситуация в регионе тяжелая, но контролируемая. ВСУ шаг за шагом достигают успехов в направлении Сватово-Кременная. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что крупное наступление российских оккупантов на Луганщине не исключено. У агрессора есть мощный запас в резерве. Захватчиков очень много – их бросают в бой для дальнейшего продвижения.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов - это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодняшний день самая большая проблема состоит в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и так понемногу продвигаются вперед", - объяснил ситуацию Гайдай.

По его словам, в Луганской области тяжелая обстановка, однако силы обороны Украины ее контролируют и постепенно продвигаются на направлении Сватово-Кременная.

"И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся на позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успехи", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор Россия в феврале-марте отправит свой 200-тысячный резерв на территорию Украины с целью захвата всех районов Донбасса.

По мнению Жданова, от результатов битвы будет зависеть исход войны.

Представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно в ситуации с боевыми действиями на Донбассе. ВСУ нужно оружие, и коллективный Запад работает над его поставками в кратчайшие сроки.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что оккупанты РФ пытаются прорвать оборону украинской армии в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения в Донецкой области – на Славянск, Краматорск и Покровск. Россияне хотят захватить весь Донбасс, чтобы показать достижение, дескать, "промежуточных целей" в войне против Украины.

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Угроза наступления России: