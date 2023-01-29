glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза наступления войск РФ на Луганщине: Гайдай заявил, что враг собрал серьезные резервы

29 января 2023, 11:34
Армия Украины контролирует ситуацию в Луганской области, в направлении Сватово-Кременная войска постепенно продвигаются, сказал Сергей Гайдай.
Гайдай, ВСУ
Ситуация в Луганской области тяжелая, однако ВСУ контролируют обстановку - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Новое большое наступление оккупационных войск России в Луганской области не исключено. У россиян достаточно резервов, они задействуют своих солдат для продвижения вперед. Ситуация в регионе тяжелая, но контролируемая. ВСУ шаг за шагом достигают успехов в направлении Сватово-Кременная. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что крупное наступление российских оккупантов на Луганщине не исключено. У агрессора есть мощный запас в резерве. Захватчиков очень много – их бросают в бой для дальнейшего продвижения.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов - это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодняшний день самая большая проблема состоит в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и так понемногу продвигаются вперед", - объяснил ситуацию Гайдай.

По его словам, в Луганской области тяжелая обстановка, однако силы обороны Украины ее контролируют и постепенно продвигаются на направлении Сватово-Кременная.

"И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся на позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успехи", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор Россия в феврале-марте отправит свой 200-тысячный резерв на территорию Украины с целью захвата всех районов Донбасса.

По мнению Жданова, от результатов битвы будет зависеть исход войны.

Представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно в ситуации с боевыми действиями на Донбассе. ВСУ нужно оружие, и коллективный Запад работает над его поставками в кратчайшие сроки.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что оккупанты РФ пытаются прорвать оборону украинской армии в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения в Донецкой области – на Славянск, Краматорск и Покровск. Россияне хотят захватить весь Донбасс, чтобы показать достижение, дескать, "промежуточных целей" в войне против Украины.

Смотрите видео ТСН - военный эксперт Грабский рассказал о ситуации на Донбассе

Угроза наступления России:

ВСУ войска России война на Донбассе новости Луганской области война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:50

Медленное удушение РФ: эксперт раскрыл тактику Запада насчет помощи Украине

11:36

ВС РФ можно уничтожить за одну ночь: Свитан рассказал о проблемах с российской ПВО

11:34

Угроза наступления войск РФ на Луганщине: Гайдай заявил, что враг собрал серьезные резервыВидео

11:16

"Выгоним РФ из Черного моря": МИД предлагает ФРГ передать Украине немецкую подлодкуВидео

11:02

В Сухопутных войсках пояснили, будут ли новые волны мобилизации в ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:34

Путин невежливо говорит с Шольцем по телефону, но канцлер хочет продолжать переговоры - СМИ

10:30

"Чмо, халдей Путина": боевик набросился на Пригожина из-за разборок с ГиркинымВидео

10:07

На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - ГенштабВидео

09:55

Горячая фаза войны затянется до конца весны, ВСУ выйдут на границы 1991 года - СвитанВидео

Реклама
09:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

09:32

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYTВидео

09:01

В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасыВидео

08:38

В ВСУ оценили шансы на новое полномасштабное наступление войск РФВидео

08:30

Женский гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятностиВидео

08:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

08:20

Кремль будет торопиться начать наступлениемнение

08:17

Пентагон негласно склоняют предоставить Украине истребители F-16 - Politico

07:51

РФ готовит наступление на нескольких направлениях: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

06:24

Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увяданиямнение

06:03

День памяти Героев Крут: почему Круты стали символом национальной чести украинского народаВидео

Реклама
05:00

День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

04:10

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

03:20

Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторватьсяВидео

02:35

Ждать ли рекордных морозов – 30°: синоптик удивила неожиданным прогнозом до весныВидео

02:02

"Хоть бы откапали лебедя": Волочкова попала в больницу после бурного дня рожденияВидео

01:35

"Поймаем врага на ошибках": есть два сценария дальнейших событий на фронте – экспертВидео

00:02

"Нужно формировать новые резервы": офицер ВСУ прогнозирует долгую войну в УкраинеВидео

28 января, суббота
23:29

"По-тихому задвухсотился": ВСУ ликвидировали российского топ-офицераВидео

23:11

Не убей свой смартфон: чем опасна быстрая зарядка и как правильно оживить гаджет

22:45

Постоянный штурм и обстрелы: в ВСУ рассказали о жестких боях в УгледареВидео

22:43

"Это необходимо для защиты жизни": Зеленский открыто высказался о поставках ракет ATACMSВидео

22:07

100 гривен за пачку: цены на сигареты рекордно ползут вверхВидео

21:31

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:11

"Мы сталкиваемся с угрозой": в НАТО заявили о готовности к прямому столкновению с РФВидео

20:56

"После разгрома Украины": в РФ очумели и назвали сроки, когда допустят россиян к ОлимпиадеВидео

20:26

В России позорно похвастались уничтожением танка Abrams, показав фото 20-летней давности из ИракаВидео

20:24

"Пойдут в наступление до 24 февраля": Данилов назвал области, где будет прорываться врагВидео

19:43

Принц Гарри откровенно рассказал, почему Миддлтон "скандалит" с Меган МарклВидео

19:20

Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчасамнение

19:12

РФ может пойти в наступление на следующей неделе - британский экспертВидео

Реклама
18:51

Отвести кары небесные и привлечь счастье: чего категорически нельзя делать за обеденным столом

18:47

Подоляк жестко поставил на место "гопника" Медведева и указал на то, откуда он родомВидео

18:45

Киев может затопить: синоптики сделали важное предупреждениеВидео

18:06

На Луганщине вражеский лазарет взорвали вместе с оккупантами: в РФ воют из-за удара HIMARSВидео

18:00

Притягивают богатство, как магнит: 5 знаков Зодиака, которым легко достаются деньги

17:35

Украина получит танки Т-72: эксперт рассказал, что ждет оккупантов на поле бояВидео

17:26

"После подтяжки русский язык забыл?": любимчика Путина Киркорова опозорили россиянеВидео

17:25

Завершение войны в 2023 году: эксперт назвал главное условие поражения РФВидео

16:59

Бронь от мобилизации: в Кабмине определили, кому из работников не светит военкоматВидео

16:48

"Не было никаких заявлений": Игнат опроверг информацию об ожидании 24 истребителей F-16Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять