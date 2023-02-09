glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи Бахмута

9 февраля 2023, 18:22
Андрусив подчеркнул, что война – это о стратегии, а не о каком-то конкретном городе.
'Ничего плохого в этом не вижу': военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи Бахмута
Военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи Бахмута / 93-я ОМБр Холодный Яр

Главная задача Вооруженных сил Украины – не удержать территорию, а выиграть войну. Именно поэтому Бахмут не является ключевой точкой войны. Такое мнение в интервью Главреду высказал экс-министр внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

"Я большой противник того, чтобы делать из Бахмута ключевую точку войны. Это совершенно не так. Конечно, нельзя отдавать ни одного квадратного метра нашей территории, но наша ключевая задача – не удержать территорию, а выиграть войну. А это можно сделать только тогда, когда враг не сможет продолжать боевые действия из-за того, что его войска разобьют или очень сильно истощат", - рассказал Андрусив.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что Бахмут сейчас выполняет именно эту функцию – выматывает российские войска.

"Конечно, что и наши тоже, и большой ценой. Но мы выигрываем время, в течение которого к нам едет обещанная военная помощь (напомню, одних только танков около 300). Плюс мы выигрываем время для подготовки дополнительных резервов, создания штурмовых бригад. Война – это о стратегии, а не о каком-то конкретном городе", - сказал он.

В то же время Андрусив отметил, что по состоянию на сегодня предпосылок для выхода из Бахмута нет.

"Но если нам придется это сделать, то ничего плохого я в этом не вижу. Вообще ситуация там очень похожа на ту, что была в Северодонецке в июне прошлого года. Мы тоже долго удерживали город, россияне потратили очень много сил, снарядов и войск, и харьковская операция стала возможной благодаря тому, что войска РФ были очень истощены. И именно из-за потерь в битве за Северодонецк, они были вынуждены прибегнуть к мобилизации, несмотря на то, что Путин клялся россиянам, что не будет проводить ее", - рассказал боец ВСУ.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

По его словам, сейчас ситуация повторяется – россияне несут колоссальные потери под Бахмутом, Угледаром, Кременной. И в результате оккупантам даже после захвата этих городов будет нужно много времени на перегруппировку и восстановление. Поэтому есть высокая вероятность, что ВСУ нанесут контрудары в очень конкретных местах.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

Больше новостей о ситуации на фронте:

война в Украине Бахмут война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:02

Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или суши

18:38

"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – УоллесВидео

18:22

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи БахмутаВидео

18:17

Мустафа Джемилев поддержал Резникова: критически важно сохранять монолитность

18:10

"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - ПодолякВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:05

Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

18:00

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

17:45

"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – ДаниловВидео

17:43

"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФВидео

Реклама
17:11

"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в КрымуВидео

17:11

Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в КиевеВидео

16:56

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

16:49

"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

16:48

Война подходит к кульминации: ход боевых действий качнется в сторону Украины – ЖдановВидео

16:47

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

16:37

Киркоров затягивает поясок: артист не может платить за свой пентхаус в МосквеВидео

16:23

В апреле оккупанты могут начать массово убегать: Андрусив рассказал подробностиВидео

16:18

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

16:04

В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибшие

16:01

"Это гуманитарный подвиг": Украина получила очередной пакет помощи от Польши

Реклама
15:56

Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрпризВидео

15:44

РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – АндрусивВидео

15:37

Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

14:57

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делсяВидео

14:55

Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – ЕрмакВидео

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"Видео

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

14:28

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

12:54

Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

12:50

Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

12:38

"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

Реклама
12:31

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФВидео

12:22

"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

11:12

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с лидерами ЕСВидео

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

10:40

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУВидео

10:30

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

10:10

Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – BloombergВидео

09:57

Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для насмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять