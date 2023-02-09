'Ничего плохого в этом не вижу': военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи Бахмута

Андрусив подчеркнул, что война – это о стратегии, а не о каком-то конкретном городе.

Военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи Бахмута / 93-я ОМБр Холодный Яр

Главная задача Вооруженных сил Украины – не удержать территорию, а выиграть войну. Именно поэтому Бахмут не является ключевой точкой войны. Такое мнение в интервью Главреду высказал экс-министр внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

"Я большой противник того, чтобы делать из Бахмута ключевую точку войны. Это совершенно не так. Конечно, нельзя отдавать ни одного квадратного метра нашей территории, но наша ключевая задача – не удержать территорию, а выиграть войну. А это можно сделать только тогда, когда враг не сможет продолжать боевые действия из-за того, что его войска разобьют или очень сильно истощат", - рассказал Андрусив.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что Бахмут сейчас выполняет именно эту функцию – выматывает российские войска.

"Конечно, что и наши тоже, и большой ценой. Но мы выигрываем время, в течение которого к нам едет обещанная военная помощь (напомню, одних только танков около 300). Плюс мы выигрываем время для подготовки дополнительных резервов, создания штурмовых бригад. Война – это о стратегии, а не о каком-то конкретном городе", - сказал он.

В то же время Андрусив отметил, что по состоянию на сегодня предпосылок для выхода из Бахмута нет.

"Но если нам придется это сделать, то ничего плохого я в этом не вижу. Вообще ситуация там очень похожа на ту, что была в Северодонецке в июне прошлого года. Мы тоже долго удерживали город, россияне потратили очень много сил, снарядов и войск, и харьковская операция стала возможной благодаря тому, что войска РФ были очень истощены. И именно из-за потерь в битве за Северодонецк, они были вынуждены прибегнуть к мобилизации, несмотря на то, что Путин клялся россиянам, что не будет проводить ее", - рассказал боец ВСУ.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

По его словам, сейчас ситуация повторяется – россияне несут колоссальные потери под Бахмутом, Угледаром, Кременной. И в результате оккупантам даже после захвата этих городов будет нужно много времени на перегруппировку и восстановление. Поэтому есть высокая вероятность, что ВСУ нанесут контрудары в очень конкретных местах.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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