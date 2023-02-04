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"Истребитель Leopard": Жданов рассказал о новом российском "супер-оружии", которое появилось на фронте

4 февраля 2023, 23:43
Военный эксперт подчеркнул, что для Вооруженных сил Украины – это лишь еще одна цель для уничтожения.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов рассказал о новом вооружении, которое появилось у оккупантов / Минобоороны РФ, сайт Кремля, Главред

Страна-агрессор Россия отправила на фронт новую экспериментальную технику, которую захватчики называют "истребителем Leopard". Однако это вооружение никак не повлияет на ход войны. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Это роботизированная платформа на гусеничном ходу. Они ее называют "истребитель Leopard". Раньше называлась "истребитель танков". Было доставлено на фронт 4 единицы. Это экспериментальные образцы, они не производятся серийно. Это лабораторная сборка. Они их привезли просто для испытания. Конечно, они сделали из этого информационную помпу: "Вот, смотрите, это истребители танков Leopard", - сказал Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

Как отметил военный эксперт, сейчас эта техника находится в ангарах. Жданов подчеркнул, что эти четыре платформы не могут повлиять на ход войны. Для Вооруженных сил Украины - это лишь еще одна цель.

"Они привезли их поближе к фронту и где-то завезли в ангары в промышленной зоне. И теперь они будут на них устанавливать противотанковые ракетные комплексы. Де-факто, эти четыре платформы не могут повлиять на ход войны. Более того, они очень большие и довольно высокие, то есть даже в окоп его скрыть будет проблематично. Для наших "Джавелинов" это еще одна дополнительная цель", - рассказал Жданов.

Напомним, недавно военный эксперт Олег Жданов раскрыл сценарий повторного наступления россиян. По его словам, если российские оккупационные войска решатся на новое наступление на Украину, то они будут действовать по тому сценарию, который пытались реализовать в начале полномасштабной войны.

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне совершат еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", - рассказал Жданов.

Также Жданов оценил реальные ресурсы российской оккупационной армии для повторного наступления на Украину. Эксперт подчеркнул, что для повторения крупного наступления сразу на ряде направлений, как это было 24 февраля 2022 года, у захватчиков не хватит ресурсов.

"Если так говорить, чтобы зайти с разных сторон, как это было в феврале прошлого года, то надо еще где-то столько же войска и где-то примерно по полтора-два месяца, чтобы его передислоцировать и сформировать какие-то ударные группировки", - сказал Жданов.

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