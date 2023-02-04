По данным Генштаба ВСУ, враги завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное, что на Донетчине.

Оккупанты начали вербовать женщин-заключенных на войну с Украиной - Генштаб / ua.depositphotos.com

Русские оккупанты проводят перегруппировку на отдельных направлениях, сосредотачивая основные силы в наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и на Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 4 февраля.

По данным украинских офицеров, в течение суток враг совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинская авиация в ответ нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, два района, где располагались живая сила противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

Как говорят в Генштабе, в отдельных случаях оккупантам даже приходится вербовать женщин-заключенных.

"Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки", — говорится в тексте.

У Пригожина заканчиваются "зэки" для ЧВК "Вагнера"

Британская разведка в своем отчете за 3 февраля сообщила, что темпы вербовки "зэков" в частную военную компанию "Вагнера" сильно снизились. Пик вербовки приходился на лето и осень 2022 года, а сейчас этот процесс значительно медленнее. В Минобороны Великобритании предполагают, что это связано с конфликтом Пригожина и Минобороны РФ.

Ранее офицер батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что бойцы Сил обороны разбили наемников частной военной компании "Вагнера" на многих участках направления Бахмут-Соледар. Он отмечал, что у вагнеровцев сейчас дефицит штатных мест 73-80%, и они не могут восполнить эти места.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что ЧВК "Вагнера" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных российских "зэков". По ее данным, в конце декабря 2022 года к "группе Вагнера" было завербовано около 43 тысяч российских заключенных, а в конце января 2023 года данный показатель вырос, вероятно, до 50 тысяч.

Больше новостей о войне: